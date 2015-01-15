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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:02

Не дуже розумію, чому пан Loft зробив такий висновок: «Тобто купити нерухомість для "зимовки" не найкращий варіант».
«Зимовка» в Анталії на березі Середземного моря суттєво і навіть принципово відрізняється від зимовки не тільки в Україні, але і в інших країнах:
- снігу не буває;
- ожеледиці не буває;
- снігових заносів та завірюх не буває.
- в грудні зазвичай вдень температура від +15 до +25.
- в грудні - лютому за офіційними даними в середньому по 8 дощових днів.
- за всю зиму 1 (один) раз буває суттєвий шторм на морі.
- взимку температура води в морі не опускається нижче +16.

Виключно в Анталії в березні можна з 9-00 кататися на лижах на висоті 2400-1900 м над рівнем моря до 13-00, а з 15-00 плавати в морі.

Що ще треба? Розкажіть, цікаво.
akurt
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