Не дуже розумію, чому пан Loft зробив такий висновок: «Тобто купити нерухомість для "зимовки" не найкращий варіант».
«Зимовка» в Анталії на березі Середземного моря суттєво і навіть принципово відрізняється від зимовки не тільки в Україні, але і в інших країнах:
- снігу не буває;
- ожеледиці не буває;
- снігових заносів та завірюх не буває.
- в грудні зазвичай вдень температура від +15 до +25.
- в грудні - лютому за офіційними даними в середньому по 8 дощових днів.
- за всю зиму 1 (один) раз буває суттєвий шторм на морі.
- взимку температура води в морі не опускається нижче +16.
Виключно в Анталії в березні можна з 9-00 кататися на лижах на висоті 2400-1900 м над рівнем моря до 13-00, а з 15-00 плавати в морі.
Що ще треба? Розкажіть, цікаво.