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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:02

Не дуже розумію, чому пан Loft зробив такий висновок: «Тобто купити нерухомість для "зимовки" не найкращий варіант».
«Зимовка» в Анталії на березі Середземного моря суттєво і навіть принципово відрізняється від зимовки не тільки в Україні, але і в інших країнах:
- снігу не буває;
- ожеледиці не буває;
- снігових заносів та завірюх не буває.
- в грудні зазвичай вдень температура від +15 до +25.
- в грудні - лютому за офіційними даними в середньому по 8 дощових днів.
- за всю зиму 1 (один) раз буває суттєвий шторм на морі.
- взимку температура води в морі не опускається нижче +16.

Виключно в Анталії в березні можна з 9-00 кататися на лижах на висоті 2400-1900 м над рівнем моря до 13-00, а з 15-00 плавати в морі.

Що ще треба? Розкажіть, цікаво.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:14

  akurt написав:Не дуже розумію, чому пан Loft зробив такий висновок: «Тобто купити нерухомість для "зимовки" не найкращий варіант».
«Зимовка» в Анталії на березі Середземного моря суттєво і навіть принципово відрізняється від зимовки не тільки в Україні, але і в інших країнах:
- снігу не буває;
- ожеледиці не буває;
- снігових заносів та завірюх не буває.
- в грудні зазвичай вдень температура від +15 до +25.
- в грудні - лютому за офіційними даними в середньому по 8 дощових днів.
- за всю зиму 1 (один) раз буває суттєвий шторм на морі.
- взимку температура води в морі не опускається нижче +16.

Виключно в Анталії в березні можна з 9-00 кататися на лижах на висоті 2400-1900 м над рівнем моря до 13-00, а з 15-00 плавати в морі.

Що ще треба? Розкажіть, цікаво.



Трішечки розібрався у питанні. Як я зрозумів дял комфортного зимування потрібно:
- квартира на сонячній стороні
- наявність опалення у вигляді кондиціонера/конвекторів
- резервний генератор у будинку, коли вимикають е/е

Поправте мене, якщо я набрався шаблонів-лякалок

Взагалі, ідея купити квартиру для зимовки та періодичного відпочинку мені зайшла. Якби ще ціни були як 2 роки назад та свинособак вигнали звідти. Це точно був би Рай
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 06:57

Про резервні генератори - то занадто. Це просто додатковий бонус, на який варто звернути увагу просто про купівлі квартири і більше нічого. В мене в будинку немає і не треба: якщо з вересня 2017 року до цього часу не було електрики пару раз по півгодини, то добре.

В мене стіни та вікна орієнтовані на північний захід і я вважаю, що це дуже добре: взимку і стіни і вікна прогріваються добре, бо сонце тут інше.

Конвектори люди взимку включають, якщо живуть на нульових поверхах. Не купуйте квартиру на нульовому (по-нашому @першому@) поверху.
Найкращі поверхи це 1-2-3.
Поверхи 4 (по-нашому 5) як правило займають дворівневі квартири.
Вчора консультував нашу пані по документам з приводу купівлі квартири: обійшлася дуже просто без рієлторів, бо купує напряму у Забудовника.
Бачте: «Відкривають тому, хто стукає».
Загальні додаткові витрати на купівлю квартири ми з нею оцінили приблизно в 4300$ (податки та необхідні платежі).
Риєлтори залишаються з дулею.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:12

  DmitryK написав:румунія і справді виявилася дуже цікава. чесно кажучи,раніше не бував тут, так просто все співпало в нинішніх непростих умовах... циганви прям такої стрьомної чесно кажучи бачив лише може один раз, нема тут такого.
до речі, якщо орендувати довгостроково,на рік, то можна хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно.

Циганви там історично більше на півдні, починаючи від Ясс(Яшу) і далі. Клуж то зовсім інша Румунія, там багато етнічних угорців і весь той район відносять деякі до «великої Угорщини».
Я там перший раз побував ще в 1991.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:30

Був у Румунії тиждень тому. Чудова країна. Провели час у горах між Брашовом (замок Дракули) та Синая (королівський замок Пелеш). Вперше проїхав трасою номер 1: веде від королівського замку до Бухареста.
Кому не сподобається Румунія: тим хто курить (пачка цигарок 22 леї 145 гривень!!!) або хтось бавиться електронними сигаретами (пачка запаски понад 100 гривень)).
В інших сенсах не країна, а казка.

Але знову ж таки: там добре, у кого є гроші чи віддалена робота.
На сьогоднішній день найбільш добре влаштувалися друзі в Чехії: діти ходять до школи (клас 2 і клас 10).
А от у Румунії як і Туреччині такої казки немає.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:55

На цій гілці я викладував огляд цін на нерухомість в Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
Кожен може відкрити та прочитати.
Основна ідея там та, яка мене - який заради хобі тримає руку на пульсі нерухомості за кордоном - здивувала: ціни на квартири 1+1 вийшли на рівень 100 000 доларів.
Для порівняння: 2017-2020 роки рівень цін близько 50 000$, рік 2021 рівень цін приблизно 60 000$.
24 лютого 2022 стабілізація (я так думав) на рівні 100 000$.
Пройшло 2,5 місяця. Що змінилося?
За даними сайту продажу квартир в Анталії, а для швидкого аналізу взяв мікрорайон Hurma району Konyaaltı (оптимальний за співвідношення ціна/якість).
Маємо на сьогодні:
- квартира 1+1 - будинок в стадії будівництва (!!!) ціни 1 850 000 лір або 125 000$;
- квартира 1+1 - будинок готовий - в квартиру можна заселилися - ціна 2 400 000 - 2 500 000 лір або близько 150 000$.
- квартира 1+1 в реально класному будинку з прекрасним розташуванням 2 900 000 лір або 200 000$.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:52

  akurt написав:На цій гілці я викладував огляд цін на нерухомість в Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
Кожен може відкрити та прочитати.
Основна ідея там та, яка мене - який заради хобі тримає руку на пульсі нерухомості за кордоном - здивувала: ціни на квартири 1+1 вийшли на рівень 100 000 доларів.
Для порівняння: 2017-2020 роки рівень цін близько 50 000$, рік 2021 рівень цін приблизно 60 000$.
24 лютого 2022 стабілізація (я так думав) на рівні 100 000$.
Пройшло 2,5 місяця. Що змінилося?
За даними сайту продажу квартир в Анталії, а для швидкого аналізу взяв мікрорайон Hurma району Konyaaltı (оптимальний за співвідношення ціна/якість).
Маємо на сьогодні:
- квартира 1+1 - будинок в стадії будівництва (!!!) ціни 1 850 000 лір або 125 000$;
- квартира 1+1 - будинок готовий - в квартиру можна заселилися - ціна 2 400 000 - 2 500 000 лір або близько 150 000$.
- квартира 1+1 в реально класному будинку з прекрасним розташуванням 2 900 000 лір або 200 000$.


Ви все добре пишете, але трішки вдаєтеся в крайнощі.
Дерева не ростуть до небес = нерухомість у Туреччині, що росла в ціні вчора не обов"язково НЕ впаде в ціні завтра...
Так, зараз очевидно відчувається ріст попиту, а отже ріст ціни. Але все швидко може змінитися і особисто я не ризикнув би точно вкладатися в Туреччину заради інвестицій.
А ось для себе, та ще й по цінам як купували особисто Ви - це гарна історія :)
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:07

Про дерева, які не ростуть до небес, тут вже писали і не раз.
А вони все ростуть та ростуть…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:За даними сайту продажу квартир в Анталії,

можете дати посилання на цей сайт?
Акробат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

дуже цікаво.
реально замислююсь над купівлею нерухомості
Акробат
 
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