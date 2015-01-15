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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:42
stm написав: San написав:
что ж, Чейнж сможет обменять однушку в хурме на такую же в Манчестере\Ливерпуле.
Не те фрукты и погода, Акурт подтвердит )))
Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
Акурт мне кого-то напоминает
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:42
Loft написав: akurt написав:
На цій гілці я викладував огляд цін на нерухомість в Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
Кожен може відкрити та прочитати.
Основна ідея там та, яка мене - який заради хобі тримає руку на пульсі нерухомості за кордоном - здивувала: ціни на квартири 1+1 вийшли на рівень 100 000 доларів.
Для порівняння: 2017-2020 роки рівень цін близько 50 000$, рік 2021 рівень цін приблизно 60 000$.
24 лютого 2022 стабілізація (я так думав) на рівні 100 000$.
Пройшло 2,5 місяця. Що змінилося?
За даними сайту продажу квартир в Анталії, а для швидкого аналізу взяв мікрорайон Hurma району Konyaaltı (оптимальний за співвідношення ціна/якість).
Маємо на сьогодні:
- квартира 1+1 - будинок в стадії будівництва (!!!) ціни 1 850 000 лір або 125 000$;
- квартира 1+1 - будинок готовий - в квартиру можна заселилися - ціна 2 400 000 - 2 500 000 лір або близько 150 000$.
- квартира 1+1 в реально класному будинку з прекрасним розташуванням 2 900 000 лір або 200 000$.
Ви все добре пишете, але трішки вдаєтеся в крайнощі.
Дерева не ростуть до небес = нерухомість у Туреччині, що росла в ціні вчора не обов"язково НЕ впаде в ціні завтра...
Так, зараз очевидно відчувається ріст попиту, а отже ріст ціни. Але все швидко може змінитися і особисто я не ризикнув би точно вкладатися в Туреччину заради інвестицій.
А ось для себе, та ще й по цінам як купували особисто Ви - це гарна історія
В Туреччині все добре.
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