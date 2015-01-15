Додано: Суб 07 тра, 2022 08:25

без жартів обмацав руками та облазив його нерухомість - всі стіни знаменитого на весь світ будинка мрій письменника

Сьогодні ринкова ціна його квартири вже 90 000 доларів.

або неймовірна дорога до "Запасного аеродрому""Любов до життя" - новелла Джека Лондона,особисто відвідав ранчо письменника в Глен-Эллен (Каліфорния), та"The Wolf House".В році 2022 Джек Лондон написав би НЕ новеллу про парубка, який підвернув ногу в канадскій тундрі, та повз потім до річки з надією врятуватися, а про українського парубка з Маріуполя, який опинився в самому пеклі життя, бо жив прямо за парканом Азовсталі, та якому вдалося вирватися в квітні 2022 року із спражнього реального без жартів пекла. Та врятуватися. А ця новелла була б сильнішою за змістом та карколомними подіями за новеллу 1905 року...Вдалося врятуватися та прибути з жінкою та малою дитиною не на бдерег річки "Діз", а на берег Середземного моря - в Анталію у влаштований в квітні 2021 року "ЗАПАСНИЙ АЕРОДРОМ".Читав парубок цей форум регулярно з квітня 2018 року. Робив висновки. Думав. ГоловОМ, а не ногОМ. Якщо подобається: вгадав.Вирватися в середині квітня з Маріуполя можна було тільки одним напрямком - через окуповану територію в бік країни загарбника, громадяни якої зараз крадуть унітази, смартфони та жіночі сумочки (як у вчорашньому відео на ютубі).Легенда для окупантів: ніби-то наявність бабусі та дідуся малої дитини з авто десь в "Єкатерінбурзі".Численні обшуки по дорозі, а легіня реально роздягали до гола кожні 50 км, відводили в окремий "кабінет" та довго з"ясовували, хто він такий.Нарешті вдалося виїхати на територію тієї країни, мешканці якої крадуть в ці дні електричні чайники без підставок для них, від чого десь в Хакасії весь народ Хакасії потім буде думати, як же хитрі українці в цьому кип"ятили воду.Тут теж були зупинки кожним живим в тій країні "ГАИ" та такі самі бесіди в окремому кабінеті, правда, до гола вже не роздягали, а тільки до трусів.Потім транзит ніби-то дружньою Грузією, через Батумі, де директор форумного кінозалу обіцяв в термін до 30 травня 2022 року купити собі квартиру, але - як завжди - всіх обманув.Далі була 1 400-км подорож дорогами Туреччини, в якій більшість дописувачів ніколи в житті не була, але ненавидить лютіше за Башкортостан.В дорозі наш парубок провів в кабіні свого авто разом з жінкою-штурманом та малою дитиною 6 діб.Прибули в мікрорайон Анталії з дивною назвою "Kundu" - це на самому сході міста, ввжається "віддаленим" районом, але дуже близько до пісчаних пляжів Анталії.Тут в квітніроку наш герой новелли 2022 року купив квартиру 1+1 за 55 000 доларів США.Разом з додатковими витратами на сплату податків та на різні платежі(варочна поверхня+духовка+витяжка) з повним ремонтом та частково з меблями (кухня та прихожа) у пішій дрступності до знаменитого пляжу Halk Kundu PlajВже підготував документи на отримання ВНП в Туреччині (це країна, яку деякі форумчани ненавидять більше, ніж разом узяті Башкортостан та Хакасію, про які розказують полонені загарбники у відео від нашого кореспондента Володимира Золкіна ).Вчора отримав від мене консультацію щодо правильного оформлення перебування авто української реєстрації в Туреччині.А "Запасний аеродром" ось тут.А ви теж читали цей форум та вдало викопали зіпрілі зелено-гидомирні бумажки з попід груші?