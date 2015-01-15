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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:31

что ж, Чейнж сможет обменять однушку в хурме на такую же в Манчестере\Ливерпуле. :lol:
San
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:11

  San написав:что ж, Чейнж сможет обменять однушку в хурме на такую же в Манчестере\Ливерпуле. :lol:

Не те фрукты и погода, Акурт подтвердит )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:42

  stm написав:
  San написав:что ж, Чейнж сможет обменять однушку в хурме на такую же в Манчестере\Ливерпуле. :lol:

Не те фрукты и погода, Акурт подтвердит )))


Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

Акурт мне кого-то напоминает :mrgreen:
San
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:42

  Loft написав:
  akurt написав:На цій гілці я викладував огляд цін на нерухомість в Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
Кожен може відкрити та прочитати.
Основна ідея там та, яка мене - який заради хобі тримає руку на пульсі нерухомості за кордоном - здивувала: ціни на квартири 1+1 вийшли на рівень 100 000 доларів.
Для порівняння: 2017-2020 роки рівень цін близько 50 000$, рік 2021 рівень цін приблизно 60 000$.
24 лютого 2022 стабілізація (я так думав) на рівні 100 000$.
Пройшло 2,5 місяця. Що змінилося?
За даними сайту продажу квартир в Анталії, а для швидкого аналізу взяв мікрорайон Hurma району Konyaaltı (оптимальний за співвідношення ціна/якість).
Маємо на сьогодні:
- квартира 1+1 - будинок в стадії будівництва (!!!) ціни 1 850 000 лір або 125 000$;
- квартира 1+1 - будинок готовий - в квартиру можна заселилися - ціна 2 400 000 - 2 500 000 лір або близько 150 000$.
- квартира 1+1 в реально класному будинку з прекрасним розташуванням 2 900 000 лір або 200 000$.


Ви все добре пишете, але трішки вдаєтеся в крайнощі.
Дерева не ростуть до небес = нерухомість у Туреччині, що росла в ціні вчора не обов"язково НЕ впаде в ціні завтра...
Так, зараз очевидно відчувається ріст попиту, а отже ріст ціни. Але все швидко може змінитися і особисто я не ризикнув би точно вкладатися в Туреччину заради інвестицій.
А ось для себе, та ще й по цінам як купували особисто Ви - це гарна історія :)

В Туреччині все добре.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:25

Любов до життя
або неймовірна дорога до "Запасного аеродрому"

"Любов до життя" - новелла Джека Лондона, akurt особисто відвідав ранчо письменника в Глен-Эллен (Каліфорния), та без жартів обмацав руками та облазив його нерухомість - всі стіни знаменитого на весь світ будинка мрій письменника "The Wolf House".

В році 2022 Джек Лондон написав би НЕ новеллу про парубка, який підвернув ногу в канадскій тундрі, та повз потім до річки з надією врятуватися, а про українського парубка з Маріуполя, який опинився в самому пеклі життя, бо жив прямо за парканом Азовсталі, та якому вдалося вирватися в квітні 2022 року із спражнього реального без жартів пекла. Та врятуватися. А ця новелла була б сильнішою за змістом та карколомними подіями за новеллу 1905 року...
Вдалося врятуватися та прибути з жінкою та малою дитиною не на бдерег річки "Діз", а на берег Середземного моря - в Анталію у влаштований в квітні 2021 року "ЗАПАСНИЙ АЕРОДРОМ".

Читав парубок цей форум регулярно з квітня 2018 року. Робив висновки. Думав. ГоловОМ, а не ногОМ. Якщо подобається: вгадав.

Вирватися в середині квітня з Маріуполя можна було тільки одним напрямком - через окуповану територію в бік країни загарбника, громадяни якої зараз крадуть унітази, смартфони та жіночі сумочки (як у вчорашньому відео на ютубі).
Легенда для окупантів: ніби-то наявність бабусі та дідуся малої дитини з авто десь в "Єкатерінбурзі".
Численні обшуки по дорозі, а легіня реально роздягали до гола кожні 50 км, відводили в окремий "кабінет" та довго з"ясовували, хто він такий.
Нарешті вдалося виїхати на територію тієї країни, мешканці якої крадуть в ці дні електричні чайники без підставок для них, від чого десь в Хакасії весь народ Хакасії потім буде думати, як же хитрі українці в цьому кип"ятили воду.
Тут теж були зупинки кожним живим в тій країні "ГАИ" та такі самі бесіди в окремому кабінеті, правда, до гола вже не роздягали, а тільки до трусів.
Потім транзит ніби-то дружньою Грузією, через Батумі, де директор форумного кінозалу обіцяв в термін до 30 травня 2022 року купити собі квартиру, але - як завжди - всіх обманув.

Далі була 1 400-км подорож дорогами Туреччини, в якій більшість дописувачів ніколи в житті не була, але ненавидить лютіше за Башкортостан.

В дорозі наш парубок провів в кабіні свого авто разом з жінкою-штурманом та малою дитиною 6 діб.
Прибули в мікрорайон Анталії з дивною назвою "Kundu" - це на самому сході міста, ввжається "віддаленим" районом, але дуже близько до пісчаних пляжів Анталії.

Тут в квітні 2021 року наш герой новелли 2022 року купив квартиру 1+1 за 55 000 доларів США.
Разом з додатковими витратами на сплату податків та на різні платежі готова під ключ квартира в новому будинку з ремонтом, побутовою технікою (варочна поверхня+духовка+витяжка) з повним ремонтом та частково з меблями (кухня та прихожа) у пішій дрступності до знаменитого пляжу Halk Kundu Plaj обійшлася в 60 000 доларів.
Сьогодні ринкова ціна його квартири вже 90 000 доларів.

Вже підготував документи на отримання ВНП в Туреччині (це країна, яку деякі форумчани ненавидять більше, ніж разом узяті Башкортостан та Хакасію, про які розказують полонені загарбники у відео від нашого кореспондента Володимира Золкіна ).
Вчора отримав від мене консультацію щодо правильного оформлення перебування авто української реєстрації в Туреччині.
А "Запасний аеродром" ось тут.
https://ibb.co/pL8fQK6

А ви теж читали цей форум та вдало викопали зіпрілі зелено-гидомирні бумажки з попід груші?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Акурт, история заиграет новыми красками если Вы добавите, что парубок давно обзавелся паспортом страны агрессора. Иначе эту дорогу было бы не пройти. РФ сейчас каждого украинского парубка считает нацистом. Но Вы звездите дальше.
Хотя, Радио свобода явно неправа рассказывая о фильтрационных лагерях в Марике, такого ж нет...
stm
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