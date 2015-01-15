Додано: Суб 07 тра, 2022 08:25

без жартів обмацав руками та облазив його нерухомість - всі стіни знаменитого на весь світ будинка мрій письменника

Сьогодні ринкова ціна його квартири вже 90 000 доларів.

або неймовірна дорога до "Запасного аеродрому""Любов до життя" - новелла Джека Лондона,особисто відвідав ранчо письменника в Глен-Эллен (Каліфорния), та"The Wolf House".В році 2022 Джек Лондон написав би НЕ новеллу про парубка, який підвернув ногу в канадскій тундрі, та повз потім до річки з надією врятуватися, а про українського парубка з Маріуполя, який опинився в самому пеклі життя, бо жив прямо за парканом Азовсталі, та якому вдалося вирватися в квітні 2022 року із спражнього реального без жартів пекла. Та врятуватися. А ця новелла була б сильнішою за змістом та карколомними подіями за новеллу 1905 року...Вдалося врятуватися та прибути з жінкою та малою дитиною не на берег річки "[i]Діз", а на берег Середземного моря - в Анталію у влаштований в квітні 2021 року "ЗАПАСНИЙ АЕРОДРОМ".[/i]Читав парубок цей форум регулярно з квітня 2018 року. Робив висновки. Думав. ГоловОМ, а не ногОМ. Якщо подобається: вгадав.Вирватися в середині квітня з Маріуполя можна було...(певну частину тексту було видалено, бо містило занадто цікаву інформацію)Прибули в мікрорайон Анталії з дивною назвою "Kundu" - це на самому сході міста, ввжається "віддаленим" районом, але дуже близько до пісчаних пляжів Анталії.Тут в квітніроку наш герой новелли 2022 року купив квартиру 1+1 за 55 000 доларів США.Разом з додатковими витратами на сплату податків та на різні платежі(варочна поверхня+духовка+витяжка) з повним ремонтом та частково з меблями (кухня та прихожа) у пішій доступності до знаменитого пляжу Halk Kundu PlajА "Запасний аеродром" ось тут.