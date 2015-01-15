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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:31
что ж, Чейнж сможет обменять однушку в хурме на такую же в Манчестере\Ливерпуле.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:11
Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:42
Акурт мне кого-то напоминает
Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:42
В Туреччині все добре.
Додано: Суб 07 тра, 2022 08:25
Любов до життя
або неймовірна дорога до "Запасного аеродрому"
"Любов до життя" - новелла Джека Лондона, akurt особисто відвідав ранчо письменника в Глен-Эллен (Каліфорния), та без жартів обмацав руками та облазив його нерухомість - всі стіни знаменитого на весь світ будинка мрій письменника "The Wolf House".
В році 2022 Джек Лондон написав би НЕ новеллу про парубка, який підвернув ногу в канадскій тундрі, та повз потім до річки з надією врятуватися, а про українського парубка з Маріуполя, який опинився в самому пеклі життя, бо жив прямо за парканом Азовсталі, та якому вдалося вирватися в квітні 2022 року із спражнього реального без жартів пекла. Та врятуватися. А ця новелла була б сильнішою за змістом та карколомними подіями за новеллу 1905 року...
Вдалося врятуватися та прибути з жінкою та малою дитиною не на берег річки "[i]Діз", а на берег Середземного моря - в Анталію у влаштований в квітні 2021 року "ЗАПАСНИЙ АЕРОДРОМ".[/i]
Читав парубок цей форум регулярно з квітня 2018 року. Робив висновки. Думав. ГоловОМ, а не ногОМ. Якщо подобається: вгадав.
Вирватися в середині квітня з Маріуполя можна було...
(певну частину тексту було видалено, бо містило занадто цікаву інформацію)
Прибули в мікрорайон Анталії з дивною назвою "Kundu" - це на самому сході міста, ввжається "віддаленим" районом, але дуже близько до пісчаних пляжів Анталії.
Тут в квітні 2021 року наш герой новелли 2022 року купив квартиру 1+1 за 55 000 доларів США.
Разом з додатковими витратами на сплату податків та на різні платежі готова під ключ квартира в новому будинку з ремонтом, побутовою технікою (варочна поверхня+духовка+витяжка) з повним ремонтом та частково з меблями (кухня та прихожа) у пішій доступності до знаменитого пляжу Halk Kundu Plaj обійшлася в 60 000 доларів.
Сьогодні ринкова ціна його квартири вже 90 000 доларів.
А "Запасний аеродром" ось тут.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 07 тра, 2022 16:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:41
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт, история заиграет новыми красками если Вы добавите, что парубок давно обзавелся паспортом страны агрессора. Иначе эту дорогу было бы не пройти. РФ сейчас каждого украинского парубка считает нацистом. Но Вы звездите дальше.
Хотя, Радио свобода явно неправа рассказывая о фильтрационных лагерях в Марике, такого ж нет...
Додано: Суб 07 тра, 2022 10:07
Особисто я сподівався, що Ви звернете увагу саме на процес та результат інвестицій, але - як завжди - не вдалося це Вам...
Як там справи з нерухомістю в Румунії, де Ви зараз перебуваєте?
Додано: Суб 07 тра, 2022 11:46
Без понятия.
О кейсе. В Польше, в довольно глухом селе(по меркам отдаленности от больших городов), можно сдавать 65 квадратов за 450злотых/день. Не сезон там 3 месяца. А если ваше хобби - водные виды спорта, стало ещё и основным заработком как тренера, то переехать из Варшавы в это село лучшая инвестиция
А ещё если вы не покоритель сердец домохозяек, рассказывающий вот уж месяц как, о помощи в перегонке 1 авто из Румынии, то вы в прямом смысле спасёте 11 человек из Украины с детьми, предоставив им дом используемый для тренеров и пол своего дома.
Акурт, в плане инвестиций, да и человеческого, люди делятся на два лагеря: просто поговорить и ничего толкового не сделать и много делающие без лишних слов
Додано: Суб 07 тра, 2022 15:42
О! Так вы уже не в Румынии: в Польше, сдаете по 450 злотых в день беленную избушку рыбака, купленную на острове в Кукенквакенском море за литровую стеклянную банку, где были запрессованы 100-евровые купюры...
Тренер по водным видам спорта... В Польше... Где "не сезон" для водных видов спорта 3 (три) месяца в году...
Реально круто...
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