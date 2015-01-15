Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:00
Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
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