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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:00

  akurt написав:Особисто я сподівався, що Ви звернете увагу саме на процес та результат інвестицій, але - як завжди - не вдалося це Вам...

Як там справи з нерухомістю в Румунії, де Ви зараз перебуваєте?

Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.

Сподіваюся, законів він не порушував.
flyman
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  #<1 ... 548549550551
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