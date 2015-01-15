Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:00
Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
Додано: Нед 08 тра, 2022 07:32
Ви не уважно прочитали як це було:
1. Легінь думав головОМ, а не ногОМ (фраза, яку саме Ви дуже не любите).
2. Легінь купив "запасний аеродром" в квітні року 2021 (двадцять першого).
Бачите, яким важливим був пункт 1.
Чим Ви особисто займалися в квітні 2021 року - нагадати?
Стогін на всю Україну з приводу відсутності в деяких країнах світу поросятини - того, що ви останній раз купували в 2005 (нуль п"ятому) році.
В день 15 квітня 2021 року, коли легінь мацав руками новий будинок з новою квартирою, пан Флайман накалякав на форумі тільки в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" 9 (Дев"ять, Карл!) повідомлень - часто з інтервалом всього в 1 (Одну, Карл!) хвилину.
Серед перлів високої економічної думки українська фінансова спільнота читала від форумчанина із статусом "Гуру":
Або такий хФінансовий перл, що зробити з грошами в день 15 квітня 2021 року:
Купити:
а) 60куе
б) Філіпіни
в) Один BTC
???
Пан change_pm тверзу тезу висловив:
Піліпіни )))) ти ніколи туди не поїдеш ))) а В"єтнам - вже 3 бітка...
зі. І туди ти не поїдеш )))
Якою була відповідь пана Флаймана - спеціаліста по відосикам?
А ось яка (ЦИТАТА):
Поїхати не поїду, але злітати можу.
Не кажи гоп....
Може тобі нєвєсту ще найду ...
Вони там цілий рік без заморських женіхів чахнуть.
І за рік їх на півмільйона більше стало.
Так що беріть на озброєння - хоч і не хочеться - пункт 1.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:50
Можу почесати акуртове его.
Наразі навіть
проблематично.
1. Реєстри були закриті, зараз відкриті, але не ясно як таки воно буде та купівля-продаж.
2. По деяким напрямам ШРТ не ходить, напр., не те що до Коростеня, а і до Тетерева/смт.Пісківка не доїхати.
функціонал вставити картинку не працює, тому напиши словами:
від сьогодні 8.5.22 ходить два рази в день (1 раз зранку і 1 раз ввечері) електричка Святошин-Бородянка.
оце ще поки що можна
якщо є власне житло на неокупованій території і не зоні бойових дій, і воно ціле
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