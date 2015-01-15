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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:00

  akurt написав:Особисто я сподівався, що Ви звернете увагу саме на процес та результат інвестицій, але - як завжди - не вдалося це Вам...

Як там справи з нерухомістю в Румунії, де Ви зараз перебуваєте?

Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.

Сподіваюся, законів він не порушував.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 07:32

  flyman написав:Сподіваюся, законів він не порушував.


Ви не уважно прочитали як це було:
1. Легінь думав головОМ, а не ногОМ (фраза, яку саме Ви дуже не любите).
2. Легінь купив "запасний аеродром" в квітні року 2021 (двадцять першого).

Бачите, яким важливим був пункт 1.
Чим Ви особисто займалися в квітні 2021 року - нагадати?
Стогін на всю Україну з приводу відсутності в деяких країнах світу поросятини - того, що ви останній раз купували в 2005 (нуль п"ятому) році.

В день 15 квітня 2021 року, коли легінь мацав руками новий будинок з новою квартирою, пан Флайман накалякав на форумі тільки в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" 9 (Дев"ять, Карл!) повідомлень - часто з інтервалом всього в 1 (Одну, Карл!) хвилину.
Серед перлів високої економічної думки українська фінансова спільнота читала від форумчанина із статусом "Гуру":
  flyman написав:за 2..9 Куе можна купити хатку біля ШРТ в радіусі 100км від Києва
і жити на 130євро, тут можна навіть позаздрити московитам


Або такий хФінансовий перл, що зробити з грошами в день 15 квітня 2021 року:
Купити:
а) 60куе
б) Філіпіни
в) Один BTC
???

Пан change_pm тверзу тезу висловив:
Піліпіни )))) ти ніколи туди не поїдеш ))) а В"єтнам - вже 3 бітка...
зі. І туди ти не поїдеш )))

Якою була відповідь пана Флаймана - спеціаліста по відосикам?
А ось яка (ЦИТАТА):
Поїхати не поїду, але злітати можу.
Не кажи гоп....
Може тобі нєвєсту ще найду ...
Вони там цілий рік без заморських женіхів чахнуть.
І за рік їх на півмільйона більше стало.

Так що беріть на озброєння - хоч і не хочеться - пункт 1.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:50

  akurt написав:
  flyman написав:Сподіваюся, законів він не порушував.


Ви не уважно прочитали як це було:
1. Легінь думав головОМ, а не ногОМ (фраза, яку саме Ви дуже не любите).
2. Легінь купив "запасний аеродром" в квітні року 2021 (двадцять першого).

Бачите, яким важливим був пункт 1.
Чим Ви особисто займалися в квітні 2021 року - нагадати?
Стогін на всю Україну з приводу відсутності в деяких країнах світу поросятини - того, що ви останній раз купували в 2005 (нуль п"ятому) році.

В день 15 квітня 2021 року, коли легінь мацав руками новий будинок з новою квартирою, пан Флайман накалякав на форумі тільки в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" 9 (Дев"ять, Карл!) повідомлень - часто з інтервалом всього в 1 (Одну, Карл!) хвилину.
Серед перлів високої економічної думки українська фінансова спільнота читала від форумчанина із статусом "Гуру":
  flyman написав:за 2..9 Куе можна купити хатку біля ШРТ в радіусі 100км від Києва
і жити на 130євро, тут можна навіть позаздрити московитам


Або такий хФінансовий перл, що зробити з грошами в день 15 квітня 2021 року:
Купити:
а) 60куе
б) Філіпіни
в) Один BTC
???

Пан change_pm тверзу тезу висловив:
Піліпіни )))) ти ніколи туди не поїдеш ))) а В"єтнам - вже 3 бітка...
зі. І туди ти не поїдеш )))

Якою була відповідь пана Флаймана - спеціаліста по відосикам?
А ось яка (ЦИТАТА):
Поїхати не поїду, але злітати можу.
Не кажи гоп....
Може тобі нєвєсту ще найду ...
Вони там цілий рік без заморських женіхів чахнуть.
І за рік їх на півмільйона більше стало.

Так що беріть на озброєння - хоч і не хочеться - пункт 1.

Можу почесати акуртове его.
Наразі навіть
за 2..9 Куе можна купити хатку біля ШРТ в радіусі 100км від Києва
проблематично.
1. Реєстри були закриті, зараз відкриті, але не ясно як таки воно буде та купівля-продаж.
2. По деяким напрямам ШРТ не ходить, напр., не те що до Коростеня, а і до Тетерева/смт.Пісківка не доїхати.

https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/?geo1=144&sid2=92

функціонал вставити картинку не працює, тому напиши словами:
від сьогодні 8.5.22 ходить два рази в день (1 раз зранку і 1 раз ввечері) електричка Святошин-Бородянка.

жити на 130євро

оце ще поки що можна
https://fi202x.blogspot.com/2022/04/1-2022.html
якщо є власне житло на неокупованій території і не зоні бойових дій, і воно ціле
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:03

  flyman написав:
  Loft написав:
  akurt написав:Не дуже розумію, чому пан Loft зробив такий висновок: «Тобто купити нерухомість для "зимовки" не найкращий варіант».
«Зимовка» в Анталії на березі Середземного моря суттєво і навіть принципово відрізняється від зимовки не тільки в Україні, але і в інших країнах:
- снігу не буває;
- ожеледиці не буває;
- снігових заносів та завірюх не буває.
- в грудні зазвичай вдень температура від +15 до +25.
- в грудні - лютому за офіційними даними в середньому по 8 дощових днів.
- за всю зиму 1 (один) раз буває суттєвий шторм на морі.
- взимку температура води в морі не опускається нижче +16.

Виключно в Анталії в березні можна з 9-00 кататися на лижах на висоті 2400-1900 м над рівнем моря до 13-00, а з 15-00 плавати в морі.

Що ще треба? Розкажіть, цікаво.



Трішечки розібрався у питанні. Як я зрозумів дял комфортного зимування потрібно:
- квартира на сонячній стороні
- наявність опалення у вигляді кондиціонера/конвекторів
- резервний генератор у будинку, коли вимикають е/е

Поправте мене, якщо я набрався шаблонів-лякалок

Взагалі, ідея купити квартиру для зимовки та періодичного відпочинку мені зайшла. Якби ще ціни були як 2 роки назад та свинособак вигнали звідти. Це точно був би Рай

Мене така думка (резиденції: зима-літо) теж давно цікавить, але то ковідоноя, то тепер воєнні обмеження 18..60, і ніяк далі обміркування справа не йде.

А так, якби десь до 2020 взяв яку кавалірку в Албанії якій чи Болгарії, то тепер би у вус не дув.
Під Новий рік поїхав би на зимівлю, і там і сидів досі.

А, тепер, коли ФРС піднімає ставку і затягує кредитну гайку, то ціни на нерухомість в США і глобально підуть додолу, особливо на емерджин маркет (тобто "недорозвинутих ринках"). А нікомунепотрібний знову стане всімпотрібним.


Я тут міркую, що навіть в Аланії взимку холоднувато. А Болгарія - це зовсім не те :(

Отже, чекаю падіння цін в Туреччині - і вперед
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:07



Це просто якийсь сюррррррр ...

Навіть теперішня ситуація в країні не довела мою психіку до того, щоб знайти в такому образі життя щось позитивне :(

А чому просто не працювати більше/продуктивніше і навколо цього планувати своє життя? Навіщо жити як в Африці - цілими днями сидіти курити бамбук та їсти корінці?
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:12

  Loft написав:Отже, чекаю падіння цін в Туреччині - і вперед


Класне очікування! Саме зараз аналізую свіжі матеріали Інституту статистики Турецької республіки - в голові вже майже склалася на базі сухих цифр "картинка" - скоро тут дам.

Поки я ще мацаю ті цифри, для роздумів:
вчора влаштував ділову вечерю для турецьких друзів - разом було 9 осіб - так ось, в розмові на балконі були сказані цікаві фрази одним з заступників директора дуже дуже ну дуже потужного та відомого готеля.
Фрази і неприємні, і важливі для прогнозування одночасно:
(переклад з турецької)
- В готелі накопичилося дуже багато туристів з РФ. У нас враження, що це адекватні росіяни - якщо такі бувають - і вони втекли з РФ. Вони НЕ ХОЧУТЬ ПОВЕРТАТИСЯ. Вони всі в один голос говорять, що будуть купувати нерухомість ТУТ та НЕ повернуться.
В розмові мої гості обговорювали ціни на нерухомість. Самі дивувалися.
Моя думка:
- немає передумов для зниження цін на нерухомість: а) вартість будівельних матеріалів в усьому світі - в гору та в гору; б) зростає "зарплатна складова" в собівартості майже такими ж темпами, як і ціна будівельних матералів; в) зростає попит на нерухомість на березі теплого весь рік Середземного моря з боку іноземців: ніхто не хоче сидіти без пального, без опалення, без газу та без харчів в холодній Європі.
- на зростаючий попит реагують інвестори в будівельну галузь - з подивом помічаю, як то тут, то там, вже ж здавалося немає місця під НОВУ забудову - як гриби після дощу зростають будівельні паркани. Та вже стоять баштові крани. Бачів пару проєктів на етапі фундамента, де 100% варто вкластися - в понеділок буду в нашому консульстві у справах та для інтересу зайду в один Офіс продажу. Цікаво. В попередньому їх реалізованому проєкті вкладенняі 2020 року в сумі 170 000 доларів принесли сьогодні в дзьобику - і нашим в тому числі людям - зустрачаю там - вже 300 000 доларів.
- не думаю, що закордонні інвестори в будівельну галузь - а багато Забудовників працюють на закордонних кредитах - дурніші за нас з Вами.

Звіт про темпи купілі нерухомості іноземцями в Туреччині згаданий Інститут статистики надасть через тиждень. Подивимося.
akurt
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