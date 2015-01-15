Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 тра, 2022 21:00
Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
Додано: Нед 08 тра, 2022 07:32
Ви не уважно прочитали як це було:
1. Легінь думав головОМ, а не ногОМ (фраза, яку саме Ви дуже не любите).
2. Легінь купив "запасний аеродром" в квітні року 2021 (двадцять першого).
Бачите, яким важливим був пункт 1.
Чим Ви особисто займалися в квітні 2021 року - нагадати?
Стогін на всю Україну з приводу відсутності в деяких країнах світу поросятини - того, що ви останній раз купували в 2005 (нуль п"ятому) році.
В день 15 квітня 2021 року, коли легінь мацав руками новий будинок з новою квартирою, пан Флайман накалякав на форумі тільки в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" 9 (Дев"ять, Карл!) повідомлень - часто з інтервалом всього в 1 (Одну, Карл!) хвилину.
Серед перлів високої економічної думки українська фінансова спільнота читала від форумчанина із статусом "Гуру":
Або такий хФінансовий перл, що зробити з грошами в день 15 квітня 2021 року:
Купити:
а) 60куе
б) Філіпіни
в) Один BTC
???
Пан change_pm тверзу тезу висловив:
Піліпіни )))) ти ніколи туди не поїдеш ))) а В"єтнам - вже 3 бітка...
зі. І туди ти не поїдеш )))
Якою була відповідь пана Флаймана - спеціаліста по відосикам?
А ось яка (ЦИТАТА):
Поїхати не поїду, але злітати можу.
Не кажи гоп....
Може тобі нєвєсту ще найду ...
Вони там цілий рік без заморських женіхів чахнуть.
І за рік їх на півмільйона більше стало.
Так що беріть на озброєння - хоч і не хочеться - пункт 1.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:50
Можу почесати акуртове его.
Наразі навіть
проблематично.
1. Реєстри були закриті, зараз відкриті, але не ясно як таки воно буде та купівля-продаж.
2. По деяким напрямам ШРТ не ходить, напр., не те що до Коростеня, а і до Тетерева/смт.Пісківка не доїхати.
функціонал вставити картинку не працює, тому напиши словами:
від сьогодні 8.5.22 ходить два рази в день (1 раз зранку і 1 раз ввечері) електричка Святошин-Бородянка.
оце ще поки що можна
якщо є власне житло на неокупованій території і не зоні бойових дій, і воно ціле
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:03
Я тут міркую, що навіть в Аланії взимку холоднувато. А Болгарія - це зовсім не те
Отже, чекаю падіння цін в Туреччині - і вперед
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:07
Це просто якийсь сюррррррр ...
Навіть теперішня ситуація в країні не довела мою психіку до того, щоб знайти в такому образі життя щось позитивне
А чому просто не працювати більше/продуктивніше і навколо цього планувати своє життя? Навіщо жити як в Африці - цілими днями сидіти курити бамбук та їсти корінці?
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:12
Класне очікування! Саме зараз аналізую свіжі матеріали Інституту статистики Турецької республіки - в голові вже майже склалася на базі сухих цифр "картинка" - скоро тут дам.
Поки я ще мацаю ті цифри, для роздумів:
вчора влаштував ділову вечерю для турецьких друзів - разом було 9 осіб - так ось, в розмові на балконі були сказані цікаві фрази одним з заступників директора дуже дуже ну дуже потужного та відомого готеля.
Фрази і неприємні, і важливі для прогнозування одночасно:
(переклад з турецької)
- В готелі накопичилося дуже багато туристів з РФ. У нас враження, що це адекватні росіяни - якщо такі бувають - і вони втекли з РФ. Вони НЕ ХОЧУТЬ ПОВЕРТАТИСЯ. Вони всі в один голос говорять, що будуть купувати нерухомість ТУТ та НЕ повернуться.
В розмові мої гості обговорювали ціни на нерухомість. Самі дивувалися.
Моя думка:
- немає передумов для зниження цін на нерухомість: а) вартість будівельних матеріалів в усьому світі - в гору та в гору; б) зростає "зарплатна складова" в собівартості майже такими ж темпами, як і ціна будівельних матералів; в) зростає попит на нерухомість на березі теплого весь рік Середземного моря з боку іноземців: ніхто не хоче сидіти без пального, без опалення, без газу та без харчів в холодній Європі.
- на зростаючий попит реагують інвестори в будівельну галузь - з подивом помічаю, як то тут, то там, вже ж здавалося немає місця під НОВУ забудову - як гриби після дощу зростають будівельні паркани. Та вже стоять баштові крани. Бачів пару проєктів на етапі фундамента, де 100% варто вкластися - в понеділок буду в нашому консульстві у справах та для інтересу зайду в один Офіс продажу. Цікаво. В попередньому їх реалізованому проєкті вкладенняі 2020 року в сумі 170 000 доларів принесли сьогодні в дзьобику - і нашим в тому числі людям - зустрачаю там - вже 300 000 доларів.
- не думаю, що закордонні інвестори в будівельну галузь - а багато Забудовників працюють на закордонних кредитах - дурніші за нас з Вами.
Звіт про темпи купілі нерухомості іноземцями в Туреччині згаданий Інститут статистики надасть через тиждень. Подивимося.
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