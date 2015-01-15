Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 тра, 2022 21:00
Все ж розкажіть як у квітні 2022 парубок не тільки вибрався за межі неньки, а ще й вивіз з собою нікомунепотрібних 55кує наліком.
Сподіваюся, законів він не порушував.
Додано: Нед 08 тра, 2022 07:32
Ви не уважно прочитали як це було:
1. Легінь думав головОМ, а не ногОМ (фраза, яку саме Ви дуже не любите).
2. Легінь купив "запасний аеродром" в квітні року 2021 (двадцять першого).
Бачите, яким важливим був пункт 1.
Чим Ви особисто займалися в квітні 2021 року - нагадати?
Стогін на всю Україну з приводу відсутності в деяких країнах світу поросятини - того, що ви останній раз купували в 2005 (нуль п"ятому) році.
В день 15 квітня 2021 року, коли легінь мацав руками новий будинок з новою квартирою, пан Флайман накалякав на форумі тільки в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" 9 (Дев"ять, Карл!) повідомлень - часто з інтервалом всього в 1 (Одну, Карл!) хвилину.
Серед перлів високої економічної думки українська фінансова спільнота читала від форумчанина із статусом "Гуру":
Або такий хФінансовий перл, що зробити з грошами в день 15 квітня 2021 року:
Купити:
а) 60куе
б) Філіпіни
в) Один BTC
???
Пан change_pm тверзу тезу висловив:
Піліпіни )))) ти ніколи туди не поїдеш ))) а В"єтнам - вже 3 бітка...
зі. І туди ти не поїдеш )))
Якою була відповідь пана Флаймана - спеціаліста по відосикам?
А ось яка (ЦИТАТА):
Поїхати не поїду, але злітати можу.
Не кажи гоп....
Може тобі нєвєсту ще найду ...
Вони там цілий рік без заморських женіхів чахнуть.
І за рік їх на півмільйона більше стало.
Так що беріть на озброєння - хоч і не хочеться - пункт 1.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:50
Можу почесати акуртове его.
Наразі навіть
проблематично.
1. Реєстри були закриті, зараз відкриті, але не ясно як таки воно буде та купівля-продаж.
2. По деяким напрямам ШРТ не ходить, напр., не те що до Коростеня, а і до Тетерева/смт.Пісківка не доїхати.
функціонал вставити картинку не працює, тому напиши словами:
від сьогодні 8.5.22 ходить два рази в день (1 раз зранку і 1 раз ввечері) електричка Святошин-Бородянка.
оце ще поки що можна
якщо є власне житло на неокупованій території і не зоні бойових дій, і воно ціле
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:03
Я тут міркую, що навіть в Аланії взимку холоднувато. А Болгарія - це зовсім не те
Отже, чекаю падіння цін в Туреччині - і вперед
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:07
Це просто якийсь сюррррррр ...
Навіть теперішня ситуація в країні не довела мою психіку до того, щоб знайти в такому образі життя щось позитивне
А чому просто не працювати більше/продуктивніше і навколо цього планувати своє життя? Навіщо жити як в Африці - цілими днями сидіти курити бамбук та їсти корінці?
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:12
Класне очікування! Саме зараз аналізую свіжі матеріали Інституту статистики Турецької республіки - в голові вже майже склалася на базі сухих цифр "картинка" - скоро тут дам.
Поки я ще мацаю ті цифри, для роздумів:
вчора влаштував ділову вечерю для турецьких друзів - разом було 9 осіб - так ось, в розмові на балконі були сказані цікаві фрази одним з заступників директора дуже дуже ну дуже потужного та відомого готеля.
Фрази і неприємні, і важливі для прогнозування одночасно:
(переклад з турецької)
- В готелі накопичилося дуже багато туристів з РФ. У нас враження, що це адекватні росіяни - якщо такі бувають - і вони втекли з РФ. Вони НЕ ХОЧУТЬ ПОВЕРТАТИСЯ. Вони всі в один голос говорять, що будуть купувати нерухомість ТУТ та НЕ повернуться.
В розмові мої гості обговорювали ціни на нерухомість. Самі дивувалися.
Моя думка:
- немає передумов для зниження цін на нерухомість: а) вартість будівельних матеріалів в усьому світі - в гору та в гору; б) зростає "зарплатна складова" в собівартості майже такими ж темпами, як і ціна будівельних матералів; в) зростає попит на нерухомість на березі теплого весь рік Середземного моря з боку іноземців: ніхто не хоче сидіти без пального, без опалення, без газу та без харчів в холодній Європі.
- на зростаючий попит реагують інвестори в будівельну галузь - з подивом помічаю, як то тут, то там, вже ж здавалося немає місця під НОВУ забудову - як гриби після дощу зростають будівельні паркани. Та вже стоять баштові крани. Бачів пару проєктів на етапі фундамента, де 100% варто вкластися - в понеділок буду в нашому консульстві у справах та для інтересу зайду в один Офіс продажу. Цікаво. В попередньому їх реалізованому проєкті вкладенняі 2020 року в сумі 170 000 доларів принесли сьогодні в дзьобику - і нашим в тому числі людям - зустрачаю там - вже 300 000 доларів.
- не думаю, що закордонні інвестори в будівельну галузь - а багато Забудовників працюють на закордонних кредитах - дурніші за нас з Вами.
Звіт про темпи купілі нерухомості іноземцями в Туреччині згаданий Інститут статистики надасть через тиждень. Подивимося.
Додано: Нед 08 тра, 2022 19:38
Додано: Нед 08 тра, 2022 22:31
Питання гарне і логічне.
Гадаю, бідні тут не бродять…
Сегодня приятное событие: на зебре пешеходного перехода украинский Порше с номером КА 7168 ХХ меня пропустил!
Додано: Пон 09 тра, 2022 08:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
от хто хоче купувати в Туреччині, тим паче по таких цінах, вам як, норм буде жити серед купи росіян там? ось це незрозуміло... тоді уже можна в сочі взяти чи в гєлєнджику, я цього року відмінив взагалі для себе Туреччину... хто на місцях, до речі, пише що найбільше як раз в Коньяалти їх. Мені здається довгостроково турки неправильне рішення зробили, перетворити Анталію та Аланію на російські дачі.
для порівняння, за останні 3 місяці в Румунії і Угорщині чув росіян аж 1 раз.
що на це скаже пан акурт?
Востаннє редагувалось DmitryK в Пон 09 тра, 2022 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 тра, 2022 08:14
Хто б міг подумати, що “Три закони akurt’a” такі потужні та такі міцні, що не тільки діють на відміну від «Законів Трібеки», але й набирають обертів.
Сюрприз.
Встановлено мінімальну вартість житла для отримання посвідки на проживання.
8/5/2022
$75,000 Minimum Value on Property for Residence Permit Applications.
For anyone applying for a Residence Permit as a property owner there is now a minimum value that the property must be.
......
According to the latest decision by the Presidency of Migration Management of Turkey, foreigners who wish to obtain short-term residence permits or family residence permits via purchasing immovable property in Turkey will be subject to a minimum value as part of updated criteria.
As of May 5, 2022, if you or your family wish to benefit as a Tapu holder you will have to make sure the property you buy is worth at least:
1) $75,000 and over if it is located in one of the 30 metropolitan cities in Turkey,
2) $50,000 and over if it is located in one of the remaining 51 smaller cities in Turkey.
The requirement will apply to all districts in these cities, meaning that foreign nationals will have to buy a house from Bodrum or Fethiye, for example, that is at least $75,000 because it is under the jurisdiction of Muğla Metropolitan Municipality.
.........
A list of the 30 cities that qualify for the $75,000 and are hence deemed "large cities" managed by their respective metropolitan municipality (büyükşehir belediyesi) is presented below.
• Adana
• Ankara
• Antalya
(далі список центрів провінцій мною видалено)
Those wishing to purchase property in the remaining cities and districts, will need to satisfy a minimum of $50,000 in order to be eligible for the resident permit scheme, according to the Turkish government.
......
Раніше не було вимог до якості та ціни житла. Головним було те, що житло не повинно бути нежитловим офісним приміщенням.
Наскільки мені відомо, ті форумчани, які інвестували в житло за порадами на цьому форумі, мають на сьогодні житло вартістю більше за 75000€ (при інвестиціях в 2017-2021 роках від 33000€).
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