Додано: Пон 09 тра, 2022 08:14

Хто б міг подумати, що “Три закони akurt’a” такі потужні та такі міцні, що не тільки діють на відміну від «Законів Трібеки», але й набирають обертів.

Сюрприз.

Встановлено мінімальну вартість житла для отримання посвідки на проживання.



8/5/2022



$75,000 Minimum Value on Property for Residence Permit Applications.



For anyone applying for a Residence Permit as a property owner there is now a minimum value that the property must be.

According to the latest decision by the Presidency of Migration Management of Turkey, foreigners who wish to obtain short-term residence permits or family residence permits via purchasing immovable property in Turkey will be subject to a minimum value as part of updated criteria.



As of May 5, 2022, if you or your family wish to benefit as a Tapu holder you will have to make sure the property you buy is worth at least:



1) $75,000 and over if it is located in one of the 30 metropolitan cities in Turkey,



2) $50,000 and over if it is located in one of the remaining 51 smaller cities in Turkey.



The requirement will apply to all districts in these cities, meaning that foreign nationals will have to buy a house from Bodrum or Fethiye, for example, that is at least $75,000 because it is under the jurisdiction of Muğla Metropolitan Municipality.



A list of the 30 cities that qualify for the $75,000 and are hence deemed "large cities" managed by their respective metropolitan municipality (büyükşehir belediyesi) is presented below.



• Adana

• Ankara

• Antalya

(далі список центрів провінцій мною видалено)



Those wishing to purchase property in the remaining cities and districts, will need to satisfy a minimum of $50,000 in order to be eligible for the resident permit scheme, according to the Turkish government.



Раніше не було вимог до якості та ціни житла. Головним було те, що житло не повинно бути нежитловим офісним приміщенням.



Наскільки мені відомо, ті форумчани, які інвестували в житло за порадами на цьому форумі, мають на сьогодні житло вартістю більше за 75000€ (при інвестиціях в 2017-2021 роках від 33000€).