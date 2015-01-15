Додано: Нед 08 тра, 2022 09:12

Loft написав: Отже, чекаю падіння цін в Туреччині - і вперед Отже,в Туреччині - і вперед

немає передумов

реагують інвестори в будівельну галузь

Класне очікування! Саме зараз аналізую свіжі матеріали Інституту статистики Турецької республіки - в голові вже майже склалася на базі сухих цифр "картинка" - скоро тут дам.Поки я ще мацаю ті цифри, для роздумів:вчора влаштував ділову вечерю для турецьких друзів - разом було 9 осіб - так ось, в розмові на балконі були сказані цікаві фрази одним з заступників директора дуже дуже ну дуже потужного та відомого готеля.Фрази і неприємні, і важливі для прогнозування одночасно:(переклад з турецької)- В готелі накопичилося дуже багато туристів з РФ. У нас враження, що це адекватні росіяни - якщо такі бувають - і вони втекли з РФ. Вони НЕ ХОЧУТЬ ПОВЕРТАТИСЯ. Вони всі в один голос говорять, щоВ розмові мої гості обговорювали ціни на нерухомість. Самі дивувалися.Моя думка:для зниження цін на нерухомість: а) вартість будівельних матеріалів в усьому світі - в гору та в гору; б) зростає "зарплатна складова" в собівартості майже такими ж темпами, як і ціна будівельних матералів; в) зростає попит на нерухомість на березі теплого весь рік Середземного моря з боку іноземців: ніхто не хоче сидіти без пального, без опалення, без газу та без харчів в холодній Європі.- на зростаючий попит- з подивом помічаю, як то тут, то там, вже ж здавалося немає місця під НОВУ забудову - як гриби після дощу зростають будівельні паркани. Та вже стоять баштові крани. Бачів пару проєктів на етапі фундамента, де 100% варто вкластися - в понеділок буду в нашому консульстві у справах та для інтересу зайду в один Офіс продажу. Цікаво. В попередньому їх реалізованому проєкті вкладенняі 2020 року в сумі 170 000 доларів принесли сьогодні в дзьобику - і нашим в тому числі людям - зустрачаю там - вже 300 000 доларів.- не думаю, що закордонні інвестори в будівельну галузь - а багато Забудовників працюють на закордонних кредитах - дурніші за нас з Вами.Звіт про темпи купілі нерухомості іноземцями в Туреччині згаданий Інститут статистики надасть через тиждень. Подивимося.