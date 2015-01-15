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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:30
За непідтвердженими на цю мить даними встановлено мінімальну вартість житла для отримання посвідки на проживання В ТУРЕЧЧИНІ.
$75,000 Minimum Value on Property for Residence Permit Applications.
For anyone applying for a Residence Permit as a property owner there is now a minimum value that the property must be.
1) $75,000 and over if it is located in one of the 30 metropolitan cities in Turkey,
2) $50,000 and over if it is located in one of the remaining 51 smaller cities in Turkey.
......
Раніше не було вимог до якості та ціни житла. Головним було те, що житло не повинно бути нежитловим офісним приміщенням.
Наскільки мені відомо, ті форумчани, які інвестували в житло за порадами на цьому форумі, мають на сьогодні житло вартістю більше за 75 000$ (при інвестиціях в 2017-2021 роках від 33 000$).
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 09 тра, 2022 09:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:41
мабуть перебільшую не тільки я, подивіться групу Українці в Анталії я там задавав питання чи багато росіян...то в основному відповіді "як мух на кізяку", "відчуття що на росії живу", "виїхав саме через це" і так далі. тож проблема є і немала. мене от дуже тішить що я їх наразі коло себе взагалі не бачу
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DmitryK
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:58
DmitryK написав:
мабуть перебільшую не тільки я, подивіться групу Українці в Анталії я там задавав питання чи багато росіян...то в основному відповіді "як мух на кізяку", "відчуття що на росії живу", "виїхав саме через це" і так далі. тож проблема є і немала. мене от дуже тішить що я їх наразі коло себе взагалі не бачу
Ви ж доросла людина і повинні розуміти що є плюралізм думок. Особливо на таких цікавих майданчиках, як Фейсбук.
Крім того, будьте реалістом: в якій країні світу немає вихідців з північно-східної на жаль сусідньої країни. В мережі можна зустріти тільки досить застарілі дані такого типу: Перша п"ятірка країн
, де вказаних вище осіб менше всього: Тайвань, Австралія, ПАР, Велика Британія (сумніви мене оточують
), Нова Зеландія.Друга п"ятірка
: Перу, Ірландія, Японія, Бразилія та Румуния (здається, Ви самі жили певний час в Румунії, я був пару тижнів тому - дійсно не зустрічав росіян
).
Ну і на останок: моя мама з Полтавщини, знає тисячі цікавих фраз.
Серед них була та, яку я не розумів ДИТИНОЮ, але зараз і ви, і я розуміємо:"Найстрашнішим є хатній крадій".
Хатній.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 10:23
akurt написав:
Сегодня приятное событие: на зебре пешеходного перехода украинский Порше с номером КА 7168 ХХ меня пропустил!
А що, бувало, не пропускали?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:45
До 2018 року Правилами дорожного руху в Туреччині не було передбачено обов‘язок водія пропускати пішохода навіть на пішохідному переході.
З 2018 року - передбачено, якщо не пропустити пішохода - тепер суттєві штрафи, точно не знаю, здається 500 лір або 1000 гривень.
Але ось щоби просто так: Порш (реально), новенький, з українськими номерами серії КА і просто так і ввічливо пропустив - було вперше.
Я пояснюю це тим, що за кермом був недосвідчений водій - дядько років 55, а власник - хлопець років в 25 - сидів поруч.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:55
akurt написав: flyman написав:
Сподіваюся, законів він не порушував.
Ви не уважно прочитали як це було:
1. Легінь думав головОМ
, а не ногОМ
(фраза, яку саме Ви дуже не любите).
2. Легінь купив "запасний аеродром" в квітні року 2021
(двадцять першого
).
І як легінь виїхав попри заборону 18..60?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:22
Пане Флаймане, там частину тексту, де про це говорилося, я видалив. Із зрозумілих причин: було забагато приватної інформації про конкретну людину. Але все було і цілком законно, і єдино можливим саме в тій ситуації, яка склалася саме в ті дні і саме в тому місці.
Але у Вас то точно не получилося б: ви і не мешкали в Маріуполі в середині квітня, і не маєте нерухомості в Анталії в якості «запасного аеродрому».
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:30
akurt написав:
Пане Флаймане, там частину тексту, де про це говорилося, я видалив. Із зрозумілих причин: було забагато приватної інформації про конкретну людину. Але все було і цілком законно, і єдино можливим саме в тій ситуації, яка склалася саме в ті дні і саме в тому місці.
Але у Вас то точно не получилося б: ви і не мешкали в Маріуполі в середині квітня, і не маєте нерухомості в Анталії в якості «запасного аеродрому».
Тепер ясно, що історія покрита туманом.
З огляду на ситуацію 18..60 і на валютні обмеження треба тепер мати довідку з банку не старіше 3х місяців, що зняв валюту (якої і не в кожному банку є) з власного рахунку, біля 3куе в день в банку.
Це ж скільки тре банків оббігати (і щоб повезло з наявною готівкою твердої валюти в касі), виходячи з того, що ФОНД гарантував до еквівалента $6.5К, і як довго оббігувати, якщо тепер путівка вна ВНП ТРЖН коштує $75K?
А якщо була грн., квест ще більший.
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