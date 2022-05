Додано: Пон 09 тра, 2022 08:30

За непідтвердженими на цю мить даними встановлено мінімальну вартість житла для отримання посвідки на проживання В ТУРЕЧЧИНІ.

$75,000 Minimum Value on Property for Residence Permit Applications.



For anyone applying for a Residence Permit as a property owner there is now a minimum value that the property must be.

1) $75,000 and over if it is located in one of the 30 metropolitan cities in Turkey,

2) $50,000 and over if it is located in one of the remaining 51 smaller cities in Turkey.

Раніше не було вимог до якості та ціни житла. Головним було те, що житло не повинно бути нежитловим офісним приміщенням.



Наскільки мені відомо, ті форумчани, які інвестували в житло за порадами на цьому форумі, мають на сьогодні житло вартістю більше за 75 000$ (при інвестиціях в 2017-2021 роках від 33 000$).