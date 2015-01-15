Додано: Пон 09 тра, 2022 12:58

Так, пане Флаймане, маєте рацію: зараз найважливіше і мабуть найважче питання - як отримати свої гроші за кордоном.



Ще зовсім недавно - пару тижнів тому - можна було знімати готівку з карток українських банків в банкоматах турецьких банків - при чому без комісії.

Наразі здається такої можливості вже немає (не впевнений). На скільки мені відомо, не працює і система SWIFT-переказів з України.

Багато людей зробили помилку та вивезли готівкові гривні за кордон.

Натомість мати ЗА КОРДОНОМ картку українського банку та на рахунках гривню - виявилося навпаки вигідно: наприклад, Приватбанк списує гривню з орієнтацією на курс НБУ.

На тому тижні списував гривню за неймовірно привабливим курсом 2,04 гривні за 1 турецьку ліру.

З п"ятниці трохи чомусь змінив курс: 2,14 гривні за 1 ліру.

Якщо порахувати через долар, то на сьогодні маємо так:

1 долар за даними Приват24 по карткових рахунках - 29,50 гривні.

1 долар в Туреччині - 14,9989 ліри.

Тоді 29,50/14,9989= 1,97 турецької ліри.

Якщо порахувати через цифру 2,14, яку всі неочікувано побачили в Туреччині при розрахунках в торгівельній мережі в минулу п"ятницю, то маємо такий курс долар/гривня:

2,14=х/14,9, х=2,14х14,9=31,88 гривні за 1 долар.



Зараз є така послуга: віддаєш в Туреччині готівкову гривню - її вивозять в Україну.

Поповнюють картку Приватбанку конкретній людині - конкретна людина віддає в Туреччині турецькі ліри за курсом - отримує комісію 5% за такий "переказ".

Здавати готівкову гривні в обмінний пункт зовсім не вигідно. Здається, там получалося щось на кшалт 65 гривень за 1 долар.



P.S. Поки писав цей текст, курс ліра/долар змінився на 15,02...

Цікаво... невже починається знову сеанс необмежених щедрот?