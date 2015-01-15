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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:02

  flyman написав: падіння економіки Туреччини в прірву, але ти пиши, що все О.К.

У Вас там є помилки чергові - все Ваше життя - кожна дія кожен крок - складаються ВИКЛЮЧНО з помилок.
Правильній текст такий:
  flyman написав: падіння економіки Флаймана в прірву, але він пише, що в нього все О.К.

Нагадаю, що в квітні 2021 року Ви на цій гілці писали, що хочете взяти в борг 59500 доларів та купити за 60000 один біткоїн.
Чим все закінчилося? Борги віддали з прибутків, отриманих від продажу куплених в січні 2022 та в лютому 2022 ОВДП?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 тра, 2022 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:05

  akurt написав:
  flyman написав: падіння економіки Туреччини в прірву, але ти пиши, що все О.К.

У Вас там є помилка - все Ваше життя - кожна дія кожен крок - складається ВИКЛЮЧНО з помилок.
Правильній текст такий:
  flyman написав: падіння економіки Флаймана в прірву, але він пише, що в нього все О.К.


Нагадаю, що в квітні 2021 року Ви на цій гілці писали, що хочете взяти в борг 59 500 долалрів та купити за 60 000 один біткоїн.
Чим все закінчилося?

закінчилося черговою брехнею акурта
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:31

  flyman написав:закінчилося черговою брехнею акурта

Та ви шо? ТОЧНО?
Пане ФЛАЙМАНЕ - Вам, як директору кінозалу, який просХХХ все життя в пошуках відосиків на ютюбі, нагадаю перелік Ваших "подвигів", яким позаздрить Павло Корчагін:
(текст нижче написано, але видалено, бо такої купи помилок в житті міг припуститися... далі видалено).
Я вам вже разів 5 говорив: не позорьтеся.
Не засмічуйте солідну гілку своїм лайном.
Не ті часи зараз....
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  #<1 ... 550551552553
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