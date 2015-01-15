Додано: Вів 10 тра, 2022 09:24

Отримання громадянства закордонної держави: рейтинг країн

(з точки зору мінімуму інвестицій)



Місце 1:

Анти́гуа і Барбу́да (англ. Antigua and Barbuda [ænti ː ɡə] і [bɑrbju ː də], в пер. з іспанської — «стародавній» та «бородатий») — держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Столиця і головний порт — Сент-Джонс. Площа — 442,6 км² , Населення — 83500.

Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 140 000 доларів США.



Місце 2:

Співдру́жність Доміні́ки — острівна держава на межі Карибського моря і Атлантичного океану, що розташована між Гваделупою і Мартинікою.

Населення переважно африканці за походженням. Державна мова — англійська.

Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 200 000 доларів США.



Місце 3.

Туре́ччина (тур. Türkiye [ˈtyɾcije]), офіційна назва Туре́цька Респу́бліка (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije dʒumˈhuːɾijeti]) — трансконтинентальна держава, розташована переважно в Азії. Східна Фракія, європейська частина Туреччини, відокремлена від Анатолії Мармуровим морем, Босфором і Дарданеллами. Туреччина на своєму північному заході межує з Грецією та Болгарією; на півночі омивається Чорним морем; на північному сході — з Грузією; на сході — з Вірменією, азербайджанським ексклавом Нахічеван та Іраном; на південному сході — з Іраком та Сирією; на півдні омивається Середземним морем; і на заході — Егейським морем.

Громадянство надається всій родині при інвестиціях в нерухомість в сумі 250 000 доларів США.



В найближчі 2 тижня вступає в дію Закон, який підвищює цю планку до 400 000 доларів США.

Поріг інвестицій в нерухомість встановлено майже на рівні країн ЄС (Португалія - з 1 січня збільшено з 350 000 євро до 500 000 євро або до 525 000 доларів США).



Місце 4.

Сент-Лю́сія (англ. Saint Lucia, фр. Sainte-Lucie — «Свята Луція, Свята Лукія») — острів і країна на сході Карибського моря, один із Навітряних островів. Отримала незалежність від Великої Британії в межах Співдружності націй у 1979 році.

Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 300 000 доларів США.



Місце 5.

Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) — острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Карріаку. Рельєф гористий.

Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 350 000 доларів США.