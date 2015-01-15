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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:02

  flyman написав: падіння економіки Туреччини в прірву, але ти пиши, що все О.К.

Нехай падає. Вам-то яка до того справа? Ніякої...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 тра, 2022 02:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:05

  akurt написав:
  flyman написав: падіння економіки Туреччини в прірву, але ти пиши, що все О.К.

У Вас там є помилка - все Ваше життя - кожна дія кожен крок - складається ВИКЛЮЧНО з помилок.
Правильній текст такий:
  flyman написав: падіння економіки Флаймана в прірву, але він пише, що в нього все О.К.


Нагадаю, що в квітні 2021 року Ви на цій гілці писали, що хочете взяти в борг 59 500 долалрів та купити за 60 000 один біткоїн.
Чим все закінчилося?

закінчилося черговою брехнею акурта
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:31

Може, кому знадобиться:
- з 29 травня вводиться автобусний щотижневий маршрут: Київ-Анталія.
Ціна близько 4500 гривень.
Автобус буде йти за маршрутом:
Київ - Біла Церква - Умань - Одеса - Ізмаїл - Констанца - Добрич - Варна - Бургас - Стамбул - Бурса - Бурдур - Анталія.
Орієнтовний час у дорозі - 36 годин.
- з червня вводиться чартерний авіарейс з Польші від кордону з Украіною Жешув (Rzeszów) -Анталія.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:24

Отримання громадянства закордонної держави: рейтинг країн
(з точки зору мінімуму інвестицій)

Місце 1:
Анти́гуа і Барбу́да (англ. Antigua and Barbuda [ænti ː ɡə] і [bɑrbju ː də], в пер. з іспанської — «стародавній» та «бородатий») — держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Столиця і головний порт — Сент-Джонс. Площа — 442,6 км² , Населення — 83500.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 140 000 доларів США.

Місце 2:
Співдру́жність Доміні́ки — острівна держава на межі Карибського моря і Атлантичного океану, що розташована між Гваделупою і Мартинікою.
Населення переважно африканці за походженням. Державна мова — англійська.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 200 000 доларів США.

Місце 3.
Туре́ччина (тур. Türkiye [ˈtyɾcije]), офіційна назва Туре́цька Респу́бліка (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije dʒumˈhuːɾijeti]) — трансконтинентальна держава, розташована переважно в Азії. Східна Фракія, європейська частина Туреччини, відокремлена від Анатолії Мармуровим морем, Босфором і Дарданеллами. Туреччина на своєму північному заході межує з Грецією та Болгарією; на півночі омивається Чорним морем; на північному сході — з Грузією; на сході — з Вірменією, азербайджанським ексклавом Нахічеван та Іраном; на південному сході — з Іраком та Сирією; на півдні омивається Середземним морем; і на заході — Егейським морем.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в нерухомість в сумі 250 000 доларів США.

В найближчі 2 тижня вступає в дію Закон, який підвищює цю планку до 400 000 доларів США.
Поріг інвестицій в нерухомість встановлено майже на рівні країн ЄС (Португалія - з 1 січня збільшено з 350 000 євро до 500 000 євро або до 525 000 доларів США).

Місце 4.
Сент-Лю́сія (англ. Saint Lucia, фр. Sainte-Lucie — «Свята Луція, Свята Лукія») — острів і країна на сході Карибського моря, один із Навітряних островів. Отримала незалежність від Великої Британії в межах Співдружності націй у 1979 році.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 300 000 доларів США.

Місце 5.
Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) — острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Карріаку. Рельєф гористий.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 350 000 доларів США.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:25

  akurt написав:Отримання громадянства закордонної держави: рейтинг країн
(з точки зору мінімуму інвестицій)

Місце 1:
Анти́гуа і Барбу́да (англ. Antigua and Barbuda [ænti ː ɡə] і [bɑrbju ː də], в пер. з іспанської — «стародавній» та «бородатий») — держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Столиця і головний порт — Сент-Джонс. Площа — 442,6 км² , Населення — 83500.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 140 000 доларів США.

Місце 2:
Співдру́жність Доміні́ки — острівна держава на межі Карибського моря і Атлантичного океану, що розташована між Гваделупою і Мартинікою.
Населення переважно африканці за походженням. Державна мова — англійська.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 200 000 доларів США.

Місце 3.
Туре́ччина (тур. Türkiye [ˈtyɾcije]), офіційна назва Туре́цька Респу́бліка (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije dʒumˈhuːɾijeti]) — трансконтинентальна держава, розташована переважно в Азії. Східна Фракія, європейська частина Туреччини, відокремлена від Анатолії Мармуровим морем, Босфором і Дарданеллами. Туреччина на своєму північному заході межує з Грецією та Болгарією; на півночі омивається Чорним морем; на північному сході — з Грузією; на сході — з Вірменією, азербайджанським ексклавом Нахічеван та Іраном; на південному сході — з Іраком та Сирією; на півдні омивається Середземним морем; і на заході — Егейським морем.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в нерухомість в сумі 250 000 доларів США.

В найближчі 2 тижня вступає в дію Закон, який підвищює цю планку до 400 000 доларів США.
Поріг інвестицій в нерухомість встановлено майже на рівні країн ЄС (Португалія - з 1 січня збільшено з 350 000 євро до 500 000 євро або до 525 000 доларів США).

Місце 4.
Сент-Лю́сія (англ. Saint Lucia, фр. Sainte-Lucie — «Свята Луція, Свята Лукія») — острів і країна на сході Карибського моря, один із Навітряних островів. Отримала незалежність від Великої Британії в межах Співдружності націй у 1979 році.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 300 000 доларів США.

Місце 5.
Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) — острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Карріаку. Рельєф гористий.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 350 000 доларів США.

та... я так думаю, що тутай стіко кандидатів на жодну з цих програм...
особливо враховуючи 18-60 = раби :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 22:09

Ну не все так погано...
Не зважаючи на високу концентрацію хФінансистів та типу еХкономістів, та хвАхівцІв з нерухомості - голим босим безробітним безквартирним та безсімейним - залишились же якісь адекватні люди...
Не може такого бути, щоби не залишилися...
akurt
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