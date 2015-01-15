Додано: Сер 11 тра, 2022 16:19

Хто не встигає інвестувати - той весь час запізнюється!



Не встиг я дати огляд зростання цін на нерухомість: те, що в лютому 2018 вартувало 50 000 доларів, воно ж в лютому 2022 вартувало 100 000 доларів - стало в квітні 2022 коштувати 150 000 доларів, як сьогодні всі ціни на нерухомість зросли відразу ще на 15%.



Що сталося? Як получилося, що українські інвестори в нерухомість на курортах Середземного моря спочатку на кожні 50 000 вкладених доларів отримали прибуток в 50 000 доларів (на кінець 2021 року), потім на отриманий прибуток в 100% по валюті, отримали ще прибуток в 50% по валюті, а сьогодні зранку їх чекав бонус ще в 15%?

І все це без улюбленої деким на форумі поросятини - єдиного, що - як відомо - потрібно людині в житті.

А все просто. Економіка+фінанси+соціальна політика....

Так ринок нерухомості відреагував на вчорашні Рішення уряду на введення "Трьох пакетів фінансової допомоги тим, хто хоче мати власне житло".



Пакет 1. Покупцям житла вперше будуть надані кредити з терміном погашення до 10 років та щомісячною процентною ставкою 0,99 відсотка на їхню покупку з перших рук на суму до 2 мільйонів турецьких лір (зниження іпотечних ставок для купівлі житла з 1,30% в місяць до 0,99% на місяць).

Для довідки: станом на 1 травня 2022 року за 2 000 000 турецьких лір можна було купити квартиру 1+1 в пристойному районі, або 2 квартири в спальному районі.



Пакет 2. У другий пакет також входять будинки як перших рук, так і квартири вторинного ринку нерухомості. Цим пакетом можуть скористатися покупці за умови, що не менш як половина вартості будинку/квартири буде обмінено на депозитні рахунки в іноземній валюті, відкриті до 1 квітня 2022, або буде продано фізичне золото Центральному банку.

Цей пакет включає житловий кредит із терміном погашення до 10 років та щомісячною процентною ставкою 0,89 відсотка.



Пакет 3. Третій пакет – для будівельної галузі. Станом на травень на будівельні проекти виділено 20 мільярдів лір. Ці гроші отримають Забудовники (!!!), у яких є будинки, в яких вільними для прордажу є не менше 50% квартир.

Фірми (Забудовники), які зобов'язуються утримувати фіксовані ціни на житло на рівні цін, оголошених на їх веб-сайтах, протягом одного року зможуть скористатися цим фінансуванням до певної суми та з терміном погашення 36 місяців.