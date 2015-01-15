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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:02

  flyman написав: падіння економіки Туреччини в прірву, але ти пиши, що все О.К.

Нехай падає. Вам-то яка до того справа? Ніякої...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 тра, 2022 02:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:05

  akurt написав:
  flyman написав: падіння економіки Туреччини в прірву, але ти пиши, що все О.К.

У Вас там є помилка - все Ваше життя - кожна дія кожен крок - складається ВИКЛЮЧНО з помилок.
Правильній текст такий:
  flyman написав: падіння економіки Флаймана в прірву, але він пише, що в нього все О.К.


Нагадаю, що в квітні 2021 року Ви на цій гілці писали, що хочете взяти в борг 59 500 долалрів та купити за 60 000 один біткоїн.
Чим все закінчилося?

закінчилося черговою брехнею акурта
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:31

Може, кому знадобиться:
- з 29 травня вводиться автобусний щотижневий маршрут: Київ-Анталія.
Ціна близько 4500 гривень.
Автобус буде йти за маршрутом:
Київ - Біла Церква - Умань - Одеса - Ізмаїл - Констанца - Добрич - Варна - Бургас - Стамбул - Бурса - Бурдур - Анталія.
Орієнтовний час у дорозі - 36 годин.
- з червня вводиться чартерний авіарейс з Польші від кордону з Украіною Жешув (Rzeszów) -Анталія.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:24

Отримання громадянства закордонної держави: рейтинг країн
(з точки зору мінімуму інвестицій)

Місце 1:
Анти́гуа і Барбу́да (англ. Antigua and Barbuda [ænti ː ɡə] і [bɑrbju ː də], в пер. з іспанської — «стародавній» та «бородатий») — держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Столиця і головний порт — Сент-Джонс. Площа — 442,6 км² , Населення — 83500.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 140 000 доларів США.

Місце 2:
Співдру́жність Доміні́ки — острівна держава на межі Карибського моря і Атлантичного океану, що розташована між Гваделупою і Мартинікою.
Населення переважно африканці за походженням. Державна мова — англійська.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 200 000 доларів США.

Місце 3.
Туре́ччина (тур. Türkiye [ˈtyɾcije]), офіційна назва Туре́цька Респу́бліка (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije dʒumˈhuːɾijeti]) — трансконтинентальна держава, розташована переважно в Азії. Східна Фракія, європейська частина Туреччини, відокремлена від Анатолії Мармуровим морем, Босфором і Дарданеллами. Туреччина на своєму північному заході межує з Грецією та Болгарією; на півночі омивається Чорним морем; на північному сході — з Грузією; на сході — з Вірменією, азербайджанським ексклавом Нахічеван та Іраном; на південному сході — з Іраком та Сирією; на півдні омивається Середземним морем; і на заході — Егейським морем.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в нерухомість в сумі 250 000 доларів США.

В найближчі 2 тижня вступає в дію Закон, який підвищює цю планку до 400 000 доларів США.
Поріг інвестицій в нерухомість встановлено майже на рівні країн ЄС (Португалія - з 1 січня збільшено з 350 000 євро до 500 000 євро або до 525 000 доларів США).

Місце 4.
Сент-Лю́сія (англ. Saint Lucia, фр. Sainte-Lucie — «Свята Луція, Свята Лукія») — острів і країна на сході Карибського моря, один із Навітряних островів. Отримала незалежність від Великої Британії в межах Співдружності націй у 1979 році.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 300 000 доларів США.

Місце 5.
Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) — острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Карріаку. Рельєф гористий.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 350 000 доларів США.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 22:09

Статистичні дані про купівлю нерухомості в Туреччині за квітень 2022 очікуємо 15 травня.
У вівторок був в інших справах в Державному кадастровому центрі - Покупці стояли на вулиці і говорили англійською.
Цікаво, що і рієлтори вже вивчили англійську…
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:19

Хто не встигає інвестувати - той весь час запізнюється!

Не встиг я дати огляд зростання цін на нерухомість: те, що в лютому 2018 вартувало 50 000 доларів, воно ж в лютому 2022 вартувало 100 000 доларів - стало в квітні 2022 коштувати 150 000 доларів, як сьогодні всі ціни на нерухомість зросли відразу ще на 15%.

Що сталося? Як получилося, що українські інвестори в нерухомість на курортах Середземного моря спочатку на кожні 50 000 вкладених доларів отримали прибуток в 50 000 доларів (на кінець 2021 року), потім на отриманий прибуток в 100% по валюті, отримали ще прибуток в 50% по валюті, а сьогодні зранку їх чекав бонус ще в 15%?
І все це без улюбленої деким на форумі поросятини - єдиного, що - як відомо - потрібно людині в житті.
А все просто. Економіка+фінанси+соціальна політика....
Так ринок нерухомості відреагував на вчорашні Рішення уряду на введення "Трьох пакетів фінансової допомоги тим, хто хоче мати власне житло".

Пакет 1. Покупцям житла вперше будуть надані кредити з терміном погашення до 10 років та щомісячною процентною ставкою 0,99 відсотка на їхню покупку з перших рук на суму до 2 мільйонів турецьких лір (зниження іпотечних ставок для купівлі житла з 1,30% в місяць до 0,99% на місяць).
Для довідки: станом на 1 травня 2022 року за 2 000 000 турецьких лір можна було купити квартиру 1+1 в пристойному районі, або 2 квартири в спальному районі.

Пакет 2. У другий пакет також входять будинки як перших рук, так і квартири вторинного ринку нерухомості. Цим пакетом можуть скористатися покупці за умови, що не менш як половина вартості будинку/квартири буде обмінено на депозитні рахунки в іноземній валюті, відкриті до 1 квітня 2022, або буде продано фізичне золото Центральному банку.
Цей пакет включає житловий кредит із терміном погашення до 10 років та щомісячною процентною ставкою 0,89 відсотка.

Пакет 3. Третій пакет – для будівельної галузі. Станом на травень на будівельні проекти виділено 20 мільярдів лір. Ці гроші отримають Забудовники (!!!), у яких є будинки, в яких вільними для прордажу є не менше 50% квартир.
Фірми (Забудовники), які зобов'язуються утримувати фіксовані ціни на житло на рівні цін, оголошених на їх веб-сайтах, протягом одного року зможуть скористатися цим фінансуванням до певної суми та з терміном погашення 36 місяців.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:25

хороший юсь кейс )))

  vitaliian написав:Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.

Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...

Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі

І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?! :mrgreen:

пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.
change_pm
 
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