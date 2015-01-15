Нехай падає. Вам-то яка до того справа? Ніякої...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 тра, 2022 18:02
Нехай падає. Вам-то яка до того справа? Ніякої...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 тра, 2022 02:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 09 тра, 2022 18:05
закінчилося черговою брехнею акурта
Додано: Пон 09 тра, 2022 18:31
Може, кому знадобиться:
- з 29 травня вводиться автобусний щотижневий маршрут: Київ-Анталія.
Ціна близько 4500 гривень.
Автобус буде йти за маршрутом:
Київ - Біла Церква - Умань - Одеса - Ізмаїл - Констанца - Добрич - Варна - Бургас - Стамбул - Бурса - Бурдур - Анталія.
Орієнтовний час у дорозі - 36 годин.
- з червня вводиться чартерний авіарейс з Польші від кордону з Украіною Жешув (Rzeszów) -Анталія.
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:24
Отримання громадянства закордонної держави: рейтинг країн
(з точки зору мінімуму інвестицій)
Місце 1:
Анти́гуа і Барбу́да (англ. Antigua and Barbuda [ænti ː ɡə] і [bɑrbju ː də], в пер. з іспанської — «стародавній» та «бородатий») — держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Столиця і головний порт — Сент-Джонс. Площа — 442,6 км² , Населення — 83500.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 140 000 доларів США.
Місце 2:
Співдру́жність Доміні́ки — острівна держава на межі Карибського моря і Атлантичного океану, що розташована між Гваделупою і Мартинікою.
Населення переважно африканці за походженням. Державна мова — англійська.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 200 000 доларів США.
Місце 3.
Туре́ччина (тур. Türkiye [ˈtyɾcije]), офіційна назва Туре́цька Респу́бліка (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije dʒumˈhuːɾijeti]) — трансконтинентальна держава, розташована переважно в Азії. Східна Фракія, європейська частина Туреччини, відокремлена від Анатолії Мармуровим морем, Босфором і Дарданеллами. Туреччина на своєму північному заході межує з Грецією та Болгарією; на півночі омивається Чорним морем; на північному сході — з Грузією; на сході — з Вірменією, азербайджанським ексклавом Нахічеван та Іраном; на південному сході — з Іраком та Сирією; на півдні омивається Середземним морем; і на заході — Егейським морем.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в нерухомість в сумі 250 000 доларів США.
В найближчі 2 тижня вступає в дію Закон, який підвищює цю планку до 400 000 доларів США.
Поріг інвестицій в нерухомість встановлено майже на рівні країн ЄС (Португалія - з 1 січня збільшено з 350 000 євро до 500 000 євро або до 525 000 доларів США).
Місце 4.
Сент-Лю́сія (англ. Saint Lucia, фр. Sainte-Lucie — «Свята Луція, Свята Лукія») — острів і країна на сході Карибського моря, один із Навітряних островів. Отримала незалежність від Великої Британії в межах Співдружності націй у 1979 році.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 300 000 доларів США.
Місце 5.
Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) — острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду — найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Карріаку. Рельєф гористий.
Громадянство надається всій родині при інвестиціях в сумі 350 000 доларів США.
Додано: Вів 10 тра, 2022 22:09
Статистичні дані про купівлю нерухомості в Туреччині за квітень 2022 очікуємо 15 травня.
У вівторок був в інших справах в Державному кадастровому центрі - Покупці стояли на вулиці і говорили англійською.
Цікаво, що і рієлтори вже вивчили англійську…
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:19
Хто не встигає інвестувати - той весь час запізнюється!
Не встиг я дати огляд зростання цін на нерухомість: те, що в лютому 2018 вартувало 50 000 доларів, воно ж в лютому 2022 вартувало 100 000 доларів - стало в квітні 2022 коштувати 150 000 доларів, як сьогодні всі ціни на нерухомість зросли відразу ще на 15%.
Що сталося? Як получилося, що українські інвестори в нерухомість на курортах Середземного моря спочатку на кожні 50 000 вкладених доларів отримали прибуток в 50 000 доларів (на кінець 2021 року), потім на отриманий прибуток в 100% по валюті, отримали ще прибуток в 50% по валюті, а сьогодні зранку їх чекав бонус ще в 15%?
І все це без улюбленої деким на форумі поросятини - єдиного, що - як відомо - потрібно людині в житті.
А все просто. Економіка+фінанси+соціальна політика....
Так ринок нерухомості відреагував на вчорашні Рішення уряду на введення "Трьох пакетів фінансової допомоги тим, хто хоче мати власне житло".
Пакет 1. Покупцям житла вперше будуть надані кредити з терміном погашення до 10 років та щомісячною процентною ставкою 0,99 відсотка на їхню покупку з перших рук на суму до 2 мільйонів турецьких лір (зниження іпотечних ставок для купівлі житла з 1,30% в місяць до 0,99% на місяць).
Для довідки: станом на 1 травня 2022 року за 2 000 000 турецьких лір можна було купити квартиру 1+1 в пристойному районі, або 2 квартири в спальному районі.
Пакет 2. У другий пакет також входять будинки як перших рук, так і квартири вторинного ринку нерухомості. Цим пакетом можуть скористатися покупці за умови, що не менш як половина вартості будинку/квартири буде обмінено на депозитні рахунки в іноземній валюті, відкриті до 1 квітня 2022, або буде продано фізичне золото Центральному банку.
Цей пакет включає житловий кредит із терміном погашення до 10 років та щомісячною процентною ставкою 0,89 відсотка.
Пакет 3. Третій пакет – для будівельної галузі. Станом на травень на будівельні проекти виділено 20 мільярдів лір. Ці гроші отримають Забудовники (!!!), у яких є будинки, в яких вільними для прордажу є не менше 50% квартир.
Фірми (Забудовники), які зобов'язуються утримувати фіксовані ціни на житло на рівні цін, оголошених на їх веб-сайтах, протягом одного року зможуть скористатися цим фінансуванням до певної суми та з терміном погашення 36 місяців.
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:25
хороший юсь кейс )))
Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...
Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі
І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?!
пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:04
единственная умная мысль на которую есть желание отреагировать.
Если получиться купить в Ирпене ещё коммерцию по 300-400 уе, через год-два я её гарантированно сдам по 8-10уе/м2 (по курсу). Эта война не первая, проходили в 2014 потом был рост цен на недвижимость в 2019-2021 с 500уе до 1 куе на всё что выше цоколя и рост аренды с 3000 грн (нижняя планка в 2015-2016) до 6000 (нижняя планка в 2021) кто купил квартиру в 2016 через 5 лет мог продать её ВДВОЕ ДОРОЖЕ В ДОЛЛАРАХ Доходность от аренды сами посчитаете?
Израилю такие цены даже не снятся, чтобы вложить 50-60 куе и получать с них ренту 1куе в месяц. Потому что в Израиле у кое кого слишком много денег, НО ДАЛЕКО НЕ У ВСЕХ, отсюда цены на недвижимость, доступные пэрэсичному только с ипотекой на 30 лет.
Другими словами, если бы зарплату платили не деньгами а м2, Израиль был бы нищим по сравнению с Украиной. Чтобы иметь в Израиле пассивный доход ~1куе нужно влошить полляма американских денег. Вы такие суммы хотя бы на картинках видели?
Израиль - худший вариант для эмиграции из всех возможных, выехать на выходные из страны некуда - вокруг только вражеские арабские страны. А внутри мизерной страны собралось крайне разнородное общество - репатрианты из Эфиопии, Судана, Эритреи, республик средней Азии (бывшего ссср). Как у вас со всеми получается общаться? судя по форуму что такое "культурное общение" вы давно забыли. Слишком много неконтролируемых эмоций.
Иврит для изучения сложный, непонятные символы, читать которые надо справа налево. Гласные звуки передаются с помощью специальных значков. Пять букв имеют два разных начертания; одно используется в начале и середине слова, другое — в конце.
Климат невыносимо жаркий. Плесень в помещениях от высокой влажности и отсутствия отопления.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 тра, 2022 08:56, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Чет 12 тра, 2022 09:25
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