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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:28

  change_pm написав:
  vitaliian написав:Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.

Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...

Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі

І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?! :mrgreen:

пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.

абсолютна чи відносна?
Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось.
В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.

В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.

В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.

Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?
В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.

А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.

А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?
flyman
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  #<1 ... 551552553554
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