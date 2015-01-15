Додано: Чет 12 тра, 2022 11:22

flyman написав: change_pm написав: vitaliian написав: Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество

которой тоже хромает. Решили реанимировать ветку?. По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качествокоторой тоже хромает.

Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...



Питання в лоб:

вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі



І питання між строчок...

ну, ви зрозуміли?!



пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде. Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...Питання в лоб:вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразіІ питання між строчок...ну, ви зрозуміли?!пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.

абсолютна чи відносна?

Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось.

В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.



В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.



В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.



Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?

В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.



А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.



А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К? абсолютна чи відносна?Я би рахував відносну,В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?

флай, ті і мухів і котлети рахуеш разом...давай так:- нерухомість в неньці (бла-бла-бла, скільки тобі часу треба на заробіток - можна крутити-вертіти скільки хочеш, щоб не визнавати своїх помилок - як то кажуть кожен сам пан свому щастю) з 2008 тільки падає в ціні / якщо ти (як ти і зробив) заходів в 2015-17 роках, вона в тебе росла - якщо ти не фіксанув прибуток, тоді наразі ти повернувся в попередню точку по вартості своїх прелесцей і не забуваємо, наскільки сам доляр подешевшав з 2015 року!- варіант закордоном тільки ріс в ціні, що в долярах, що в шекелях, що у фунті. Мінімум це тобі компенсує інфляцію фіата - особисто для мене це є нормальним варіантом зерегти свою працю на майбутне...а) вартість утримання закордоном? ріллі? ти купляєш не якусь фігню і здаєш і вона тобі генерую дохідб) приклад з Манча - студія десь 35 кв.метрів:- 2014 рік - 95 тис фунтів,- 2019-20 роки - 130-140 тис фунтів,- 2022 - 160-170 тис фунтів.пісі. здається знову і знову немає сенсу повторювати те, що я кажу з 2018 року...імхо...