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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 тра, 2022 09:28
change_pm написав: vitaliian написав:
Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит)
. По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.
Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...
Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі
І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?!
пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.
абсолютна чи відносна?
Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось.
В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.
В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.
В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.
Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?
В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.
А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.
А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:22
flyman написав: change_pm написав: vitaliian написав:
Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит)
. По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.
Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...
Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі
І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?!
пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.
абсолютна чи відносна?
Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось
.
В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.
В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.
В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?
В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.
А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.
А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?
флай, ті і мухів і котлети рахуеш разом...
давай так:
- нерухомість в неньці (бла-бла-бла, скільки тобі часу треба на заробіток - можна крутити-вертіти скільки хочеш, щоб не визнавати своїх помилок - як то кажуть кожен сам пан свому щастю) з 2008 тільки падає в ціні / якщо ти (як ти і зробив) заходів в 2015-17 роках, вона в тебе росла - якщо ти не фіксанув прибуток, тоді наразі ти повернувся в попередню точку по вартості своїх прелесцей і не забуваємо, наскільки сам доляр подешевшав з 2015 року!
- варіант закордоном тільки ріс в ціні, що в долярах, що в шекелях, що у фунті. Мінімум це тобі компенсує інфляцію фіата - особисто для мене це є нормальним варіантом зерегти свою працю на майбутне...
а) вартість утримання закордоном? ріллі? ти купляєш не якусь фігню і здаєш і вона тобі генерую дохід
б) приклад з Манча - студія десь 35 кв.метрів:
- 2014 рік - 95 тис фунтів,
- 2019-20 роки - 130-140 тис фунтів,
- 2022 - 160-170 тис фунтів.
пісі. здається знову і знову немає сенсу повторювати те, що я кажу з 2018 року...імхо...
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:25
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:28
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:31
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...
Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі
І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?!
пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.
абсолютна чи відносна?
Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось
.
В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.
В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.
В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?
В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.
А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.
А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?
флай, ті і мухів і котлети рахуеш разом...
давай так:
- нерухомість в неньці (бла-бла-бла, скільки тобі часу треба на заробіток - можна крутити-вертіти скільки хочеш, щоб не визнавати своїх помилок - як то кажуть кожен сам пан свому щастю) з 2008 тільки падає в ціні / якщо ти (як ти і зробив) заходів в 2015-17 роках, вона в тебе росла - якщо ти не фіксанув прибуток, тоді наразі ти повернувся в попередню точку по вартості своїх прелесцей і не забуваємо, наскільки сам доляр подешевшав з 2015 року!
- варіант закордоном тільки ріс в ціні, що в долярах, що в шекелях, що у фунті. Мінімум це тобі компенсує інфляцію фіата - особисто для мене це є нормальним варіантом зерегти свою працю на майбутне...
а) вартість утримання закордоном? ріллі? ти купляєш не якусь фігню і здаєш і вона тобі генерую дохід
б) приклад з Манча - студія десь 35 кв.метрів:
- 2014 рік - 95 тис фунтів,
- 2019-20 роки - 130-140 тис фунтів,
- 2022 - 160-170 тис фунтів.
пісі. здається знову і знову немає сенсу повторювати те, що я кажу з 2018 року...імхо...
дивись, питання в тому ти шпекулянт, чи гінвештор?
Якщо гінвештор, то ти купуєш постійно і збільшуєш активи,
акщо шпикулянт, то ловиш гострого ножа на дні а потім піку, і хвіксуєшсі в нікомунепотрібних.
Якось так.
Тому ти рахуєш удава в слонах а як в попугаях і в нас несходиться аригметиха
Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.
І 1к того пасдоха різну покупівельну способность матиме в Землі обітованій для євреїв і українців.
В Україні маючи навіть 1 кавалірку (інша собі - ітого інвештицій менше 30куе), даватимуть кешфлоу більший чим достатньо для того щоб жити і не тужити ($130 в місяць).
з.і.
бачу ти Соскіна просуваєш, молодець!
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:39
flyman написав:
Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.
Помилка Віталіана - що немає в нього економічної оствіти. Грошовий потік треба рахувати в тій валюті - в якій йде дохід. В 99% в Україні це грн.
ПС смішно читати - вклав долари - отримуєш гнр.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:43
change_pm написав:
флай, ті і мухів і котлети рахуеш разом...
давай так:
- нерухомість в неньці (бла-бла-бла, скільки тобі часу треба на заробіток - можна крутити-вертіти скільки хочеш, щоб не визнавати своїх помилок - як то кажуть кожен сам пан свому щастю) з 2008 тільки падає в ціні / якщо ти (як ти і зробив) заходів в 2015-17 роках, вона в тебе росла - якщо ти не фіксанув прибуток, тоді наразі ти повернувся в попередню точку по вартості своїх прелесцей і не забуваємо, наскільки сам доляр подешевшав з 2015 року!
- варіант закордоном тільки ріс в ціні, що в долярах, що в шекелях, що у фунті. Мінімум це тобі компенсує інфляцію фіата - особисто для мене це є нормальним варіантом зерегти свою працю на майбутне...
а) вартість утримання закордоном? ріллі? ти купляєш не якусь фігню і здаєш і вона тобі генерую дохід
б) приклад з Манча - студія десь 35 кв.метрів:
- 2014 рік - 95 тис фунтів,
- 2019-20 роки - 130-140 тис фунтів,
- 2022 - 160-170 тис фунтів.
пісі. здається знову і знову немає сенсу повторювати те, що я кажу з 2018 року...імхо...
і ще один взгяд...
ти збираєш нікомунепотрібні хфантіки, чи аткиви які дають тобі кешфло пасдоху?
далі питання з поглядом в майбутнє, от прийшов час твоїм настчаткам дістати тестамент і они офігіють скільки тре отдать государству щоп войти в право собствєнніка, особливо там на колективному заподі.
або взяв та продав інвіштєц в Манчі чи Хайфі за 400К, скільки отслюнявіть в казну, і не тільки як капіл гейн? І куди з тим мішком нікомунепотрібних в Порто чи Аланію?
дісклаймер:
не пишу що там плохо, а свідчу що подругому
на вкус і цвєт хломастєри кожному разні,
що одному зайде вау-вау, іншому буде фу-фу
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 тра, 2022 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:43
flyman написав:
Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха
, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.
І 1к того пасдоха різну покупівельну способность матиме в Землі обітованій для євреїв і українців.В Україні маючи навіть 1 кавалірку
(інша собі - ітого інвештицій менше 30куе), даватимуть кешфлоу більший чим достатньо для того щоб жити і не тужити ($130 в місяць).
я люблю правду, якщо "ти" коштуєш всього 50-60 куе = "ти" не клієнт цієї гілки - се ля ві
1) наразі він зі своїх 50-60 куе вже який місяць отримує сось-сось і це може дуже довго тривати,
2) тільки щасливий випадок не зруйнував його 50-60 куе вщент,
3) тільки щасливий випадок не зруйнує його 50-60 куе вщент в найближчи дні-мисяці-роки.
4) той чувак, який працює на дядю, буде мати і пенсію і повне медичне обслуговування, а якщо не дай боже нашому форумчанину поставлять якийсь невтішний діагноз, лікування якого коштує +100 куе - тоді що?
пісі. ми це все вже в 35-сотий раз обговорюємо...
тільки щасливий випадок врятував тобі життя, і ти знову починаєш топити за кавалірки в неньці?
ти несправімій!!!
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:48
change_pm написав: flyman написав:
Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха
, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.
І 1к того пасдоха різну покупівельну способность матиме в Землі обітованій для євреїв і українців.В Україні маючи навіть 1 кавалірку
(інша собі - ітого інвештицій менше 30куе), даватимуть кешфлоу більший чим достатньо для того щоб жити і не тужити ($130 в місяць).
я люблю правду, якщо "ти" коштуєш всього 50-60 куе = "ти" не клієнт цієї гілки - се ля ві
1) наразі він зі своїх 50-60 куе вже який місяць отримує сось-сось і це може дуже довго тривати,
2) тільки щасливий випадок не зруйнував його 50-60 куе вщент,
3) тільки щасливий випадок не зруйнує його 50-60 куе вщент в найближчи дні-мисяці-роки.
4) той чувак, який працює на дядю, буде мати і пенсію і повне медичне обслуговування, а якщо не дай боже нашому форумчанину поставлять якийсь невтішний діагноз, лікування якого коштує +100 куе - тоді що?
пісі. ми це все вже в 35-сотий раз обговорюємо...
тільки щасливий випадок врятував тобі життя, і ти знову починаєш топити за кавалірки в неньці?
ти несправімій!!!
давай не будем мішати статистику і випадковий випадок (а може то інтуіція/досвід), то раз,
а два, я ж писав, що є різні ріск авершен вподобання, кому тихою сапою добре і стабільно, а хто раз-два і в дамках: шахімат.
На колектівном заподі перше, тягнеш лямку тягнеш. Хіба от США подругому, там можна бістро мульонером а потім і мультмульонером багатим папою.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:50
flyman написав:
ти збираєш нікомунепотрібні хфантіки, чи аткиви які дають тобі кешфло пасдоху?
далі питання з поглядом в майбутнє, от прийшов час твоїм настчаткам дістати тестамент і они офігіють скільки тре отдать государству щоп войти в право собствєнніка, особливо там на колективному заподі.
або взяв та продав інвіштєц в Манчі чи Хайфі за 400К, скільки отслюнявіть в казну, і не тільки як капіл гейн? І куди з тим мішком нікомунепотрібних в Порто чи Аланію?
для цього тоді боженька дав мізки, щоб все планувати. я тут розповідав роки 2 тому про це.
До 400 тис фунтів ніц не треба було платити, і на Юкейщіне ці всі суми кожен рік індексуються!!!
До того ж це все можна інкорпоротувати і там менші податки. Короче, було б бажання оптимізувати - варйянтів море)))
flyman написав:
або взяв та продав інвіштєц в Манчі чи Хайфі за 400К, скільки отслюнявіть в казну, і не тільки як капіл гейн
? І куди з тим мішком нікомунепотрібних в Порто чи Аланію?
Я наразі не памятаю, але на Юкейщіні був тільки кепітал гейнз такс і усе, і вивозь куди хочеш.
А можно інкорорпуваті і продата за 1 хфунт - заплативши ЗІРОУ текс )))
пісі. але на Юкейщіне треба платити податки, оно скіко вони неньці дають! Соромно у королеви красти (((
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