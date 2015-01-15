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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 552553554555>
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:28

  change_pm написав:
  vitaliian написав:Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.

Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...

Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі

І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?! :mrgreen:

пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.

абсолютна чи відносна?
Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось.
В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.

В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.

В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.

Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?
В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.

А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.

А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:22

  flyman написав:
  change_pm написав:
  vitaliian написав:Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.

Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...

Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі

І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?! :mrgreen:

пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.

абсолютна чи відносна?
Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось.
В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.

В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.

В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.

Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?
В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.

А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.

А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?

флай, ті і мухів і котлети рахуеш разом...

давай так:
- нерухомість в неньці (бла-бла-бла, скільки тобі часу треба на заробіток - можна крутити-вертіти скільки хочеш, щоб не визнавати своїх помилок - як то кажуть кожен сам пан свому щастю) з 2008 тільки падає в ціні / якщо ти (як ти і зробив) заходів в 2015-17 роках, вона в тебе росла - якщо ти не фіксанув прибуток, тоді наразі ти повернувся в попередню точку по вартості своїх прелесцей і не забуваємо, наскільки сам доляр подешевшав з 2015 року!

- варіант закордоном тільки ріс в ціні, що в долярах, що в шекелях, що у фунті. Мінімум це тобі компенсує інфляцію фіата - особисто для мене це є нормальним варіантом зерегти свою працю на майбутне...
а) вартість утримання закордоном? ріллі? ти купляєш не якусь фігню і здаєш і вона тобі генерую дохід
б) приклад з Манча - студія десь 35 кв.метрів:
- 2014 рік - 95 тис фунтів,
- 2019-20 роки - 130-140 тис фунтів,
- 2022 - 160-170 тис фунтів.

пісі. здається знову і знову немає сенсу повторювати те, що я кажу з 2018 року...імхо...
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:25

відосики з Ліверпуля )))

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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:28

оппа! нічого собі...


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:31

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Спасибо доле, що дає такіє кейси... якраз в тєму гілку...

Питання в лоб:
вартісь інвестування в двох випадках, і вартість наразі

І питання між строчок...
ну, ви зрозуміли?! :mrgreen:

пісі. хто не поняв, їжте більше часнику, допомогає думати, кажуть одні люде.

абсолютна чи відносна?
Я би рахував відносну, тобто скільки часу власного життя тре потратити на щось.
В Україні у Віталіана вийшло що 3 до 1 відносно колєгі.

В мене напр. покупка цоколя в Бучі у 2015 вартувала 4 міс. праці на проекті.

В 2017 у Польщі кавалірка без ремонту в Ченстохові виходила в 6 місяців праці, а в міжвоєнна 3к камєніца на обжежу Щецина 2 роки. Зараз ціни вищі і в грошах і місяцях.

Ще питання, а скільки витрачається на обслуговування?
В мене, напр., в пасивному режимі квартплата в ОСББ біля $10 в місяць, і більше ніц.

А от за кавалірку десь в Каліфорнії, там тільки податок на нерухомість був би біля $1K в місяць.

А в Ізраїлі нема податку на нерухомість, чи є якісь винятки для "малозабезпечених пересленців", в кого під іпотекою нерухомість менше $400К?

флай, ті і мухів і котлети рахуеш разом...

давай так:
- нерухомість в неньці (бла-бла-бла, скільки тобі часу треба на заробіток - можна крутити-вертіти скільки хочеш, щоб не визнавати своїх помилок - як то кажуть кожен сам пан свому щастю) з 2008 тільки падає в ціні / якщо ти (як ти і зробив) заходів в 2015-17 роках, вона в тебе росла - якщо ти не фіксанув прибуток, тоді наразі ти повернувся в попередню точку по вартості своїх прелесцей і не забуваємо, наскільки сам доляр подешевшав з 2015 року!

- варіант закордоном тільки ріс в ціні, що в долярах, що в шекелях, що у фунті. Мінімум це тобі компенсує інфляцію фіата - особисто для мене це є нормальним варіантом зерегти свою працю на майбутне...
а) вартість утримання закордоном? ріллі? ти купляєш не якусь фігню і здаєш і вона тобі генерую дохід
б) приклад з Манча - студія десь 35 кв.метрів:
- 2014 рік - 95 тис фунтів,
- 2019-20 роки - 130-140 тис фунтів,
- 2022 - 160-170 тис фунтів.

пісі. здається знову і знову немає сенсу повторювати те, що я кажу з 2018 року...імхо...

дивись, питання в тому ти шпекулянт, чи гінвештор?

Якщо гінвештор, то ти купуєш постійно і збільшуєш активи,
акщо шпикулянт, то ловиш гострого ножа на дні а потім піку, і хвіксуєшсі в нікомунепотрібних.

Якось так.

Тому ти рахуєш удава в слонах а як в попугаях і в нас несходиться аригметиха



Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.

І 1к того пасдоха різну покупівельну способность матиме в Землі обітованій для євреїв і українців.

В Україні маючи навіть 1 кавалірку (інша собі - ітого інвештицій менше 30куе), даватимуть кешфлоу більший чим достатньо для того щоб жити і не тужити ($130 в місяць).


з.і.
бачу ти Соскіна просуваєш, молодець!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.

Помилка Віталіана - що немає в нього економічної оствіти. Грошовий потік треба рахувати в тій валюті - в якій йде дохід. В 99% в Україні це грн.
ПС смішно читати - вклав долари - отримуєш гнр.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:43

  change_pm написав:флай, ті і мухів і котлети рахуеш разом...

давай так:
- нерухомість в неньці (бла-бла-бла, скільки тобі часу треба на заробіток - можна крутити-вертіти скільки хочеш, щоб не визнавати своїх помилок - як то кажуть кожен сам пан свому щастю) з 2008 тільки падає в ціні / якщо ти (як ти і зробив) заходів в 2015-17 роках, вона в тебе росла - якщо ти не фіксанув прибуток, тоді наразі ти повернувся в попередню точку по вартості своїх прелесцей і не забуваємо, наскільки сам доляр подешевшав з 2015 року!

- варіант закордоном тільки ріс в ціні, що в долярах, що в шекелях, що у фунті. Мінімум це тобі компенсує інфляцію фіата - особисто для мене це є нормальним варіантом зерегти свою працю на майбутне...
а) вартість утримання закордоном? ріллі? ти купляєш не якусь фігню і здаєш і вона тобі генерую дохід
б) приклад з Манча - студія десь 35 кв.метрів:
- 2014 рік - 95 тис фунтів,
- 2019-20 роки - 130-140 тис фунтів,
- 2022 - 160-170 тис фунтів.

пісі. здається знову і знову немає сенсу повторювати те, що я кажу з 2018 року...імхо...

і ще один взгяд...

ти збираєш нікомунепотрібні хфантіки, чи аткиви які дають тобі кешфло пасдоху?

далі питання з поглядом в майбутнє, от прийшов час твоїм настчаткам дістати тестамент і они офігіють скільки тре отдать государству щоп войти в право собствєнніка, особливо там на колективному заподі.

або взяв та продав інвіштєц в Манчі чи Хайфі за 400К, скільки отслюнявіть в казну, і не тільки як капіл гейн? І куди з тим мішком нікомунепотрібних в Порто чи Аланію?

дісклаймер:
не пишу що там плохо, а свідчу що подругому
на вкус і цвєт хломастєри кожному разні,
що одному зайде вау-вау, іншому буде фу-фу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 тра, 2022 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:43

  flyman написав:
Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.

І 1к того пасдоха різну покупівельну способность матиме в Землі обітованій для євреїв і українців.

В Україні маючи навіть 1 кавалірку (інша собі - ітого інвештицій менше 30куе), даватимуть кешфлоу більший чим достатньо для того щоб жити і не тужити ($130 в місяць).

я люблю правду, якщо "ти" коштуєш всього 50-60 куе = "ти" не клієнт цієї гілки - се ля ві :!:

1) наразі він зі своїх 50-60 куе вже який місяць отримує сось-сось і це може дуже довго тривати,
2) тільки щасливий випадок не зруйнував його 50-60 куе вщент,
3) тільки щасливий випадок не зруйнує його 50-60 куе вщент в найближчи дні-мисяці-роки.
4) той чувак, який працює на дядю, буде мати і пенсію і повне медичне обслуговування, а якщо не дай боже нашому форумчанину поставлять якийсь невтішний діагноз, лікування якого коштує +100 куе - тоді що?

пісі. ми це все вже в 35-сотий раз обговорюємо...
тільки щасливий випадок врятував тобі життя, і ти знову починаєш топити за кавалірки в неньці?

ти несправімій!!! :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:48

  change_pm написав:
  flyman написав:
Але в результаті віталіан з 50..60к отримає 1к пасдоха, а його колєга щоб мати 1к пасдоха вкалюватиме і вкалюватиме на дядю 30+ років.

І 1к того пасдоха різну покупівельну способность матиме в Землі обітованій для євреїв і українців.

В Україні маючи навіть 1 кавалірку (інша собі - ітого інвештицій менше 30куе), даватимуть кешфлоу більший чим достатньо для того щоб жити і не тужити ($130 в місяць).

я люблю правду, якщо "ти" коштуєш всього 50-60 куе = "ти" не клієнт цієї гілки - се ля ві :!:

1) наразі він зі своїх 50-60 куе вже який місяць отримує сось-сось і це може дуже довго тривати,
2) тільки щасливий випадок не зруйнував його 50-60 куе вщент,
3) тільки щасливий випадок не зруйнує його 50-60 куе вщент в найближчи дні-мисяці-роки.
4) той чувак, який працює на дядю, буде мати і пенсію і повне медичне обслуговування, а якщо не дай боже нашому форумчанину поставлять якийсь невтішний діагноз, лікування якого коштує +100 куе - тоді що?

пісі. ми це все вже в 35-сотий раз обговорюємо...
тільки щасливий випадок врятував тобі життя, і ти знову починаєш топити за кавалірки в неньці?

ти несправімій!!! :evil:

давай не будем мішати статистику і випадковий випадок (а може то інтуіція/досвід), то раз,
а два, я ж писав, що є різні ріск авершен вподобання, кому тихою сапою добре і стабільно, а хто раз-два і в дамках: шахімат.

На колектівном заподі перше, тягнеш лямку тягнеш. Хіба от США подругому, там можна бістро мульонером а потім і мультмульонером багатим папою.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:50

  flyman написав:ти збираєш нікомунепотрібні хфантіки, чи аткиви які дають тобі кешфло пасдоху?

далі питання з поглядом в майбутнє, от прийшов час твоїм настчаткам дістати тестамент і они офігіють скільки тре отдать государству щоп войти в право собствєнніка, особливо там на колективному заподі.

або взяв та продав інвіштєц в Манчі чи Хайфі за 400К, скільки отслюнявіть в казну, і не тільки як капіл гейн? І куди з тим мішком нікомунепотрібних в Порто чи Аланію?

для цього тоді боженька дав мізки, щоб все планувати. я тут розповідав роки 2 тому про це.
До 400 тис фунтів ніц не треба було платити, і на Юкейщіне ці всі суми кожен рік індексуються!!!

До того ж це все можна інкорпоротувати і там менші податки. Короче, було б бажання оптимізувати - варйянтів море)))
  flyman написав:або взяв та продав інвіштєц в Манчі чи Хайфі за 400К, скільки отслюнявіть в казну, і не тільки як капіл гейн? І куди з тим мішком нікомунепотрібних в Порто чи Аланію?

Я наразі не памятаю, але на Юкейщіні був тільки кепітал гейнз такс і усе, і вивозь куди хочеш.

А можно інкорорпуваті і продата за 1 хфунт - заплативши ЗІРОУ текс )))

пісі. але на Юкейщіне треба платити податки, оно скіко вони неньці дають! Соромно у королеви красти (((
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