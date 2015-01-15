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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00

  change_pm написав:на Юкейщіне

можна багато патякати про те де нас нема , але кордон на замку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:15

  flyman написав:
  change_pm написав:на Юкейщіне

можна багато патякати про те де нас нема (от філіпінки ждуть мене на Філіпінах аж з трусів вискакують чи про кавалірку яка сохне по тобі в ЮК), але кордон на замку

та, кордон на замку і я вже раптом почав думати - а чи не потолеранствовать ? :mrgreen:

а потім сходив до себе на квартиру, зустрів по дорозі пару симпотних студенточок (у мене общаг біля будинку море) - і вирішив, що не все так погано, толерансто не на часі (не всі дівчата виїхали)!
ось дороблю ремонт, завезу гарне ліжко і можна запрошувати в госці )))

пісі. кавалірка собі там ціла і генерує кешлоу. якщо все тутай піде по ..., то хоча б 200-300 хфунтів на місяць врятують "отця руськой демократії" :mrgreen:
change_pm
 
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