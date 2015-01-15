можна багато патякати про те де нас нема , але кордон на замку
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:15
та, кордон на замку і я вже раптом почав думати - а чи не потолеранствовать ?
а потім сходив до себе на квартиру, зустрів по дорозі пару симпотних студенточок (у мене общаг біля будинку море) - і вирішив, що не все так погано, толерансто не на часі (не всі дівчата виїхали)!
ось дороблю ремонт, завезу гарне ліжко і можна запрошувати в госці )))
пісі. кавалірка собі там ціла і генерує кешлоу. якщо все тутай піде по ..., то хоча б 200-300 хфунтів на місяць врятують "отця руськой демократії"
|