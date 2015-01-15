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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00
change_pm написав:
на Юкейщіне
можна багато патякати про те де нас нема , але кордон на замку
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Додано: Чет 12 тра, 2022 12:28
change_pm написав:
пісі. кавалірка собі там ціла і генерує кешлоу. якщо все тутай піде по ..., то хоча б 200-300 хфунтів на місяць врятують "отця руськой демократії"
ЮК маладєц,
в нас ЮК фірма розторгнула контракти з громадянами РФ (з тими що в РФ то інфа 100%)
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flyman
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2
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