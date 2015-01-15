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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00

  change_pm написав:на Юкейщіне

можна багато патякати про те де нас нема , але кордон на замку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:пісі. кавалірка собі там ціла і генерує кешлоу. якщо все тутай піде по ..., то хоча б 200-300 хфунтів на місяць врятують "отця руськой демократії"

ЮК маладєц,
в нас ЮК фірма розторгнула контракти з громадянами РФ (з тими що в РФ то інфа 100%)
flyman
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Повідомлень: 28982
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2502 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
  #<1 ... 552553554555
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