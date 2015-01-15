можна багато патякати про те де нас нема , але кордон на замку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:28
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 12 тра, 2022 16:37
Текст нижче написано мною 4 (ЧОТИРИ!!!) дні тому.
Я його виклав, але потім видалив. Виявилося - даремно...
А може і не даремно...
А якщо бути реалістами?
Динамка цін на одному прикладі. Все є на цьому форумі.
Історія інвестицій в цей об"єкт більш-менш докладно висвітлювалася на цьому форумі.
Майже цитати з різних сторінок форуму.
Серпень 2020 року. Наші люди з України - офіс продажу квартир 2+1 у Забудовника - ціна 1 300 000 лір. Долар: 7,31 ліри за долар. Ціна 177 800 доларів США. Передоплата 50%, 89 000 доларів США. Фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).
Безвідсоткове розтермінування до здачі комплекса (вересень 2021).
Липень 2021 року. Виплата 100% суми достроково - долар росте - вже курс 8,70 - реальна ціна купленої квартири - 170 000 доларів США.
Грудень 2021 - здача комплекса (затримка на 2,5 місяця). Заселення мешканцями: з 1 січня 2022 року. За моїми даними 3 квартири належать українцям.
Січень 2022 - виставлено 1 квартиру на продаж ціна 3 900 000 лір. Долар 13,50. Ціна продажу 3 900 000/13,50= 290 000 доларів США. Профіт: 290000-170000=120 000 доларів США.
Гілка інвестицій в закордонну нерухомість зашкварена відосиками... Фінансова спільнота уважно дивиться, як кури білого кольору ходять між фанерними хатками десь на Далекому сході... чи в Азії, десятки (!!!) відосиків на тиждень...
Продано...
Лютий 2022 року. Виставлено 1 квартиру на продаж ціна 4 000 000 лір. Долар 13,80. Ціна продажу 4 000 000/13,80= 289 850 доларів США. Профіт: 289850-170000=119 850 доларів США.
Продано...
Лютий 2022 - квітень 2022 - немає квартир в продажу в цьому комплексі.
Травень 2022. Четверте. З"являється 1 (одна, Карл!) квартира в цьому комплексі.
Доллар: майже 15 лір.
Дивимося ціну:
Ой! ТРАВЕНЬ 2022, дванадцяте... декілька днів пройшло...
Долар 15,40
Дивимося ціну:
Хлопці, ви точно викопане з попід груші туди вкладали?
ВИ ТОЧНО ТИХ СЛУХАЛИ?
Додано: Чет 12 тра, 2022 18:05
камінг аут...
На правду мене звати Потап і я муж Насті Каменской...
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