Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:10

прочитавши пораду на цьому форумі

про який я писав на ціьому форумі рік тому.

вдало вклалися наші українці, взявши до уваги мою інформацію на цьому форумі за серпень 2020 року

Те, про що я писав на цій гілці, відбулося в п"ятницю, 13 травня 2022 року:Оприлюднено Указ президента про збільшення порогу інвестицій в нерухомість Туреччини з смішних в наші дні 250 000 доларів до 400 000 доларів - фактично вже на рівні згадуваної тут небіжчиками Португалії та інших країн ЄС.Цікавим є таке:- за цими умовами громадянство країни надається всій родині інвестора в прискореному режимі (1-3 місяця).- в цьому ж Указі йдеться ще і про інший порядкок інвестицій: "У випадку, якщо іноземні громадяни вступлять до Приватної пенсійної системи (Bireysel Emeklilik Sistemi — BES) із внеском не менше 500 тисяч доларів або еквівалентної суми в іноземній валюті, і залишаться в системі протягом 3 років, також можуть отримати турецьке громадянство".Що таке 250 000$ або 400 000$ на сьогодні?- Орієнтир цін на квартири 1+1 в пристойному мікрорайоні всесвітньовідомого міста, яке за площею в, а за населенням - вже є більшим за Київ (більше 2 500 000 мешканців) - 150 000 доларів США. Достатно мати/придбати 2 квартири. Одна - для себе, коханого, для батьків, коханих, друга - під оренду (орієнтир ціни оренди на сьогодні 1000 доларів США).- оріентир цін на квартири 3+1 (дворівневі в згадуваному на цій гілці комплексі AKG CasaGrande) - 250 000 доларів - двое з наших форумчан вдало вклалися в 2020 році,).- Ціна квартир 3+1 в комплексі AKG Gardania Residance ще пару місяців тому озвучувалася в сумі 6 000 000 лір або близько 400 000 доларів.- гадаю що стільки ж коштують квартири 3+1 в новому комплексі від Забудовника Ozpinarlar "CasaLuna", якій на порозі здачі в експлуатацію, та- Ціна на квартири 2+1 в комплексі CasaMax на сьогодні озвучена в 5 150 000 лір (трохи менше 400 000 доларів -).- Цей же - один за найпотужніших в Туреччині Забудовників - починає (вже є фундамент та поставили баштовий кран) новий комплекс CasaTrio - планую заїхати в офіс Забудовника та дізнатися умови інвестицій. Гадаю, що буде НЕ дешево: ділянка землі поруч з територіїю Akdeniz university (74 000 студентів, 350 га кампуса), другим за величиною в Європі колесом огляду (після Лондона), найбільшим в Європі Акваріумом та єдиним в Європі стадіоном, який живиться електричною енергією виключно від сонячних батарей (пару тижнів тому на ньому був матч за участю "Динамо" (Донецьк)).