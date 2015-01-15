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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:00

  change_pm написав:на Юкейщіне

можна багато патякати про те де нас нема , але кордон на замку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:пісі. кавалірка собі там ціла і генерує кешлоу. якщо все тутай піде по ..., то хоча б 200-300 хфунтів на місяць врятують "отця руськой демократії"

ЮК маладєц,
в нас ЮК фірма розторгнула контракти з громадянами РФ (з тими що в РФ то інфа 100%)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:37

Текст нижче написано мною 4 (ЧОТИРИ!!!) дні тому.
Я його виклав, але потім видалив. Виявилося - даремно...
А може і не даремно... Відновлюю з додаванням 1 абзацу.
х х х
  Loft написав:Отже, чекаю падіння цін в Туреччині - і вперед

А якщо бути реалістами?
Динамка цін на одному прикладі. Все є на цьому форумі.

Серпень 2020 року. Наші люди з України - офіс продажу квартир 2+1 у Забудовника - ціна 1 300 000 лір. Долар: 7,31 ліри за долар. Ціна 177 800 доларів США. Передоплата 50%, 89 000 доларів США. Фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).
Безвідсоткове розтермінування до здачі комплекса (за графіком вересень 2021).

Липень 2021 року. Виплата 100% суми достроково - долар росте - вже курс 8,70 - реальна ціна купленої квартири - після остаточних розрахунків 170 000 доларів США. Економія 7 800 доларів як виграш від вдалого обміну валюти.

Грудень 2021 - здача комплекса (затримка на 2,5 місяця). Заселення мешканцями: з 1 січня 2022 року. За моїми даними 3 квартири належать українцям.

Січень 2022 - виставлено 1 квартиру на продаж ціна 3 900 000 лір. Долар 13,50. Ціна продажу 3 900 000/13,50= 290 000 доларів США. Профіт: 290000-170000=120 000 доларів США.
Гілка інвестицій в закордонну нерухомість зашкварена відосиками... Фінансова спільнота уважно дивиться, як кури білого кольору ходять між фанерними хатками десь на Далекому сході... чи в Азії, десятки (!!!) відосиків на тиждень... Все це сміття виставляє по декілька разів на день один "вдалий" диверсифікатор, який "профукав" все на світі в цьому житті...
А квартиру продано...

Лютий 2022 року. Виставлено 1 квартиру на продаж ціна 4 000 000 лір. Долар 13,80. Ціна продажу 4 000 000/13,80= 289 850 доларів США. Профіт: 289850-170000=119 850 доларів США.
Продано...

Лютий 2022 - квітень 2022 - немає квартир в продажу в цьому комплексі.

Травень 2022. Четверте. З"являється 1 (одна, Карл!) квартира в цьому комплексі.
Доллар: майже 15 лір.
Дивимося ціну:
https://ibb.co/ns0P0rG

Ой! ТРАВЕНЬ 2022, дванадцяте... декілька днів пройшло...
Долар 15,40
Дивимося ціну:
https://ibb.co/JpDYZFD
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 тра, 2022 21:36, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:05

камінг аут...

На правду мене звати Потап і я муж Насті Каменской...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:10

Інвестуємо в нерухомість за кордоном...

Те, про що я писав на цій гілці, відбулося в п"ятницю, 13 травня 2022 року:
Оприлюднено Указ президента про збільшення порогу інвестицій в нерухомість Туреччини з смішних в наші дні 250 000 доларів до 400 000 доларів - фактично вже на рівні згадуваної тут небіжчиками Португалії та інших країн ЄС.
https://ibb.co/TcKJZBH

Цікавим є таке:
- за цими умовами громадянство країни надається всій родині інвестора в прискореному режимі (1-3 місяця).
- в цьому ж Указі йдеться ще і про інший порядкок інвестицій: "У випадку, якщо іноземні громадяни вступлять до Приватної пенсійної системи (Bireysel Emeklilik Sistemi — BES) із внеском не менше 500 тисяч доларів або еквівалентної суми в іноземній валюті, і залишаться в системі протягом 3 років, також можуть отримати турецьке громадянство".

Що таке 250 000$ або 400 000$ на сьогодні?

- Орієнтир цін на квартири 1+1 в пристойному мікрорайоні всесвітньовідомого міста, яке за площею в 1,4 рази є більшим за Київ, а за населенням - вже є більшим за Київ (більше 2 500 000 мешканців) - 150 000 доларів США. Достатно мати/придбати 2 квартири. Одна - для себе, коханого, для батьків, коханих, друга - під оренду (орієнтир ціни оренди на сьогодні 1000 доларів США).
- оріентир цін на квартири 3+1 (дворівневі в згадуваному на цій гілці комплексі AKG CasaGrande) - 250 000 доларів - двое з наших форумчан вдало вклалися в 2020 році, прочитавши пораду на цьому форумі).
- Ціна квартир 3+1 в комплексі AKG Gardania Residance ще пару місяців тому озвучувалася в сумі 6 000 000 лір або близько 400 000 доларів.
https://www.alikemalgurdal.com
- гадаю що стільки ж коштують квартири 3+1 в новому комплексі від Забудовника Ozpinarlar "CasaLuna", якій на порозі здачі в експлуатацію, та про який я писав на ціьому форумі рік тому.
- Ціна на квартири 2+1 в комплексі CasaMax на сьогодні озвучена в 5 150 000 лір (трохи менше 400 000 доларів - вдало вклалися наші українці, взявши до уваги мою інформацію на цьому форумі за серпень 2020 року).
- Цей же - один за найпотужніших в Туреччині Забудовників - починає (вже є фундамент та поставили баштовий кран) новий комплекс CasaTrio - планую заїхати в офіс Забудовника та дізнатися умови інвестицій. Гадаю, що буде НЕ дешево: ділянка землі поруч з територіїю Akdeniz university (74 000 студентів, 350 га кампуса), другим за величиною в Європі колесом огляду (після Лондона), найбільшим в Європі Акваріумом та єдиним в Європі стадіоном, який живиться електричною енергією виключно від сонячних батарей (пару тижнів тому на ньому був матч за участю "Динамо" (Донецьк)).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:38

Преса Туреччини розмістила СЬОГОДНІ статтю під назвою - читати уважно - це про нерухомість:
...
(залишки тексту видалено о 23-00 - хто встиг прочитати - гадаю, був гарний матеріал для роздумів).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:33

  akurt написав:Преса Туреччини розмістила СЬОГОДНІ статтю під назвою - читати уважно - це про нерухомість:
...
(залишки тексту видалено о 23-00 - хто встиг прочитати - гадаю, був гарний матеріал для роздумів).

Ердоган проти вступу Фінляндії в НАТО: це все що тре знати переселенцям в Туреччину.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3482577-tureccina-ne-pidtrimue-ideu-vstupu-v-nato-svecii-ta-finlandii-erdogan.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 08:38

Дуже правильно, пане Флаймане, що вас турбує це питання: Вам наука - як треба вести перемовини, торгуватися та як відстоювати інтереси своєї країни.
Вже і США змінили свою думку щодо надання Туреччині зеленого світла у військовій сфері...
А Греція раптом відкрила всі свої порти для турецьких поромів.
Зараз самий популярний маршрут з Анталії - в містечко Каш (183 км від Анталії - це приблизно як від Тернополя до Шепетівки), звідки щодня о 10-00 відходять пороми в Грецію - 35 євро - квиток туди та у зворотньму напрямку ввечері.
Ось так і греків нахилили вже...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:27

Мабуть туркам ЄС безвіз дадуть в обмін на Фінляндію\Швецію
fox767676
 
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