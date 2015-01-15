akurt написав:Дуже правильно, пане Флаймане, що вас турбує це питання: Вам наука - як треба вести перемовини, торгуватися та як відстоювати інтереси своєї країни.
Вже і США змінили свою думку щодо надання Туреччині зеленого світла у військовій сфері...
А Греція раптом відкрила всі свої порти для турецьких поромів.
Зараз самий популярний маршрут з Анталії - в містечко Каш (183 км від Анталії - це приблизно як від Тернополя до Шепетівки), звідки щодня о 10-00 відходять пороми в Грецію - 35 євро - квиток туди та у зворотньму напрямку ввечері.
Ось так і греків нахилили вже...
А можна в Португалії купити шмат землі незадорого (32К ...40К euros за 3389 м2 землі з будівлями), поставити контейнер за 3К ойро і жити під парасолькою НАТО в ЄС.