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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:07

  akurt написав:Дуже правильно, пане Флаймане, що вас турбує це питання: Вам наука - як треба вести перемовини, торгуватися та як відстоювати інтереси своєї країни.
Вже і США змінили свою думку щодо надання Туреччині зеленого світла у військовій сфері...
А Греція раптом відкрила всі свої порти для турецьких поромів.
Зараз самий популярний маршрут з Анталії - в містечко Каш (183 км від Анталії - це приблизно як від Тернополя до Шепетівки), звідки щодня о 10-00 відходять пороми в Грецію - 35 євро - квиток туди та у зворотньму напрямку ввечері.
Ось так і греків нахилили вже...

А можна в Португалії купити шмат землі незадорого (32К ...40К euros за 3389 м2 землі з будівлями), поставити контейнер за 3К ойро і жити під парасолькою НАТО в ЄС.
flyman
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