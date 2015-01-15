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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:07
akurt написав:
Дуже правильно, пане Флаймане, що вас турбує це питання: Вам наука - як треба вести перемовини, торгуватися та як відстоювати інтереси своєї країни.
Вже і США змінили свою думку щодо надання Туреччині зеленого світла у військовій сфері...
А Греція раптом відкрила всі свої порти для турецьких поромів.
Зараз самий популярний маршрут з Анталії - в містечко Каш (183 км від Анталії - це приблизно як від Тернополя до Шепетівки
), звідки щодня о 10-00 відходять пороми в Грецію - 35 євро - квиток туди та у зворотньму напрямку ввечері.
Ось так і греків нахилили вже...
А можна в Португалії купити шмат землі незадорого (32К ...40К euros за 3389 м2 землі з будівлями), поставити контейнер за 3К ойро і жити під парасолькою НАТО в ЄС.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 14:11
Пане Флаймане, Ви ще не аналізували, що саме завадило Вам інвестувати в розміщене вами вище, а дозволило профукали всі кавaліки з всесвітньовідомого проєкту "Оточити Кийов кавалірками"?
Було б цікаво та важливо з"ясувати, на якому перехресті пішли "не в ту стєпь".
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