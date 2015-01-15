Додано: Пон 16 тра, 2022 10:10

Інвестуємо в нерухомість за кордоном...



Інститут статистики Турецької республіки оголосив, що дані про підсумки продажу нерухомості в Туреччині за квітень 2022 року буде оприлюднено не у понеділок, 16 травня, а у вівторок, 17 травня.

Гадаю, буде цікаво...



А поки новини НЕ з Португалії, які мають дотичне відношення до інвестицій:

- Вчора ввечері зустрічав літак з прителями із Франкфурта - Міжнародний термінал номер 1 Анталії - то такої кількості людей дуже давно не бачив...

Прибувають і прибувають...

Звернув увагу:

- Десятки дядьків, яких можна охарактеризувати як "огрядний випещений" з величезними сумками/торбами з обладнанням для гри в Гольф...

- за повідомленням наших українців, які прилетіли з Франкфурта в Анталію, вільних місць в літаку не було.

- помітна кількість в залі прильоту дорого одягнених чорношкірих людей. Не знаю, звідки такі прилітають... Може з Бельгії або з Нідерландів (Євробачення 2022 дивились же).

- Народна анталійська прикмета: "Якщо Вас на швидкості 120 км/год там, де дозволено 80, обігнав білий новенький позашляховик Audi, то він має номери реєстрації серії АЕ з України".

- На півночі Туреччини в районі міста Едірне та південніше фурор з прибульців з Болгарії.

Ідуть та їдуть за якісними та дешевими ліками в Туреччину.

Для довідки: в Туреччині за підробку ліків передбачена тільки одна кара: смертна.

- для пана Флаймана, якого дуже хвилював курс тіє валюти до долара, яку він ніколи в житті не тримав в руках, але давав зведення на цьому форумі щодня (!!!): літо 2021 року - одноденний тур на яхті з бухти Адрасан на весь день з відвідуванням незаселеного острова та 4-ма зупинками на чудових пляжах - з обідом (готують при вас в кухні яхти), з полудником та чаюванням на яхті - 130 лір (приблизно 15$). Літо 2022: те саме, на оновленій яхті - 250 лір ((приблизно 15$).



P.S. Перший автобусний щотижневий тур "Київ-Анталія" відбудеться 27 травня.

Перший автобусний щотижневий тур "Анталія-Київ" відбудеться 29 травня.

Орієнтир ціни квитків туди і назад 4 500 гривень.