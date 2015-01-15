Чекаємо сьогодні свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки про підсумки купівлі квартир іноземцями за квітень 2022 року.
В підсумках за березень були три сенсації:
- кількість квартир, куплених іноземцями в березні 2022 року, перевищила всі дані всіх попередніх років.
- громадяни Канади, які увірвалися в ТОП-20 ринку нерухомості в лютому 2022, перемістился в списку ТОП-20 з місця 20 на місце 17, посунувши громадян Швеції.
- громадяни України другий раз за останній рік перемістилися з традиційного ("традиційного" походить від слова "ТРАДИЦІЙНОГО") місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів.
Що нам покаже квітень 2022?