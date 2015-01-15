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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:30

Чекаємо сьогодні свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки про підсумки купівлі квартир іноземцями за квітень 2022 року.

В підсумках за березень були три сенсації:
- кількість квартир, куплених іноземцями в березні 2022 року, перевищила всі дані всіх попередніх років.
- громадяни Канади, які увірвалися в ТОП-20 ринку нерухомості в лютому 2022, перемістился в списку ТОП-20 з місця 20 на місце 17, посунувши громадян Швеції.
- громадяни України другий раз за останній рік перемістилися з традиційного ("традиційного" походить від слова "ТРАДИЦІЙНОГО") місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів.
Що нам покаже квітень 2022?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:12

Панове інвестори, є результати за квітень 2022 - я Вас поздоровляю!
В квітні 2022 року суттєво перевищено показники всіх квітнів всіх попереденіх років в справі інвестицій іноземцями в Туреччині.
https://ibb.co/cNfnsrw
Зображення
Коротко:
- Продано в квітні 2022 6 046 квартир. Для порівняння: квітень 2020 року - 790, квітень 2021 - 4 077 квартир.
- Продажі житла іноземцям у квітні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 58,1%.
- У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажів житла становила 4,8%.
- Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з продажем 2 тис. 564 будинків.
- на другому місці - Анталія з 1970 продажами квартир і столиця Анкара з 333 продажами будинків відповідно.

ТОП-20 інвесторів - дам інформацію пізніше.
Але вже мене радує, що форумчани прислухалися до порад на цьому форумі та зробили вірне інвестування.
Бо в ТОП-20 чергова сенсація!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://news.finance.ua/ua/investycii-v ... nt=_170522
Faceless
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