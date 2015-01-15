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Чекаємо сьогодні свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки про підсумки купівлі квартир іноземцями за квітень 2022 року.
В підсумках за березень були три сенсації: - кількість квартир, куплених іноземцями в березні 2022 року, перевищила всі дані всіх попередніх років. - громадяни Канади, які увірвалися в ТОП-20 ринку нерухомості в лютому 2022, перемістился в списку ТОП-20 з місця 20 на місце 17, посунувши громадян Швеції. - громадяни України другий раз за останній рік перемістилися з традиційного ("традиційного" походить від слова "ТРАДИЦІЙНОГО") місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів. Що нам покаже квітень 2022?
Панове інвестори, є результати за квітень 2022 - я Вас поздоровляю! В квітні 2022 року суттєво перевищено показники всіх квітнів всіх попереденіх років в справі інвестицій іноземцями в Туреччині. https://ibb.co/cNfnsrw Коротко: - Продано в квітні 2022 6 046 квартир. Для порівняння: квітень 2020 року - 790, квітень 2021 - 4 077 квартир. - Продажі житла іноземцям у квітні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 58,1%. - У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажів житла становила 4,8%. - Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з продажем 2 тис. 564 будинків. - на другому місці - Анталія з 1970 продажами квартир і столиця Анкара з 333 продажами будинків відповідно.
ТОП-20 інвесторів - дам інформацію пізніше. Але вже мене радує, що форумчани прислухалися до порад на цьому форумі та зробили вірне інвестування. Бо в ТОП-20 чергова сенсація!
Цікава стаття. Почитав. А хто з форумчан почитав та хоч щось зробив? Дупль пусто. Аллес капут. Даст іст антракт. Натомість сьогодні блукав дорогами античного міста Sagalassos на висоті з Говерлу, та отримав такі повідомлення Вайбером (цитати з Вайбера, пише наш форумчанин, який останні два роки вже не відвідує цей дивний форум, в якому з інвестицій в нерухомість головним консультантом є безквартирно-безробітно-безсімейний директор кінозалу):
- У меня мои друзья уже какой раз спрашивают, как мне пришло в голову поехать в Турцию ни с того ни сего, у них это в голове не укладывается… - Как можно взять бросить свою любимую работу, свое жильё, свой образ жизни и уехать куда-то в другую страну. Что там делать в этой стране? Как у меня вообще появились такие мысли, у них мозг не может с этим смириться. - Они даже представить себе не могут такое... - Также думаю, что и ваша заслуга в этом есть.
Цікава стаття. Почитав. А хто з форумчан почитав та хоч щось зробив? Дупль пусто. Аллес капут. Даст іст антракт. Натомість сьогодні блукав дорогами античного міста Sagalassos на висоті з Говерлу, та отримав такі повідомлення Вайбером (цитати з Вайбера, пише наш форумчанин, який останні два роки вже не відвідує цей дивний форум, в якому з інвестицій в нерухомість головним консультантом є безквартирно-безробітно-безсімейний директор кінозалу):
- У меня мои друзья уже какой раз спрашивают, как мне пришло в голову поехать в Турцию ни с того ни сего, у них это в голове не укладывается… - Как можно взять бросить свою любимую работу, свое жильё, свой образ жизни и уехать куда-то в другую страну. Что там делать в этой стране? Как у меня вообще появились такие мысли, у них мозг не может с этим смириться. - Они даже представить себе не могут такое... - Также думаю, что и ваша заслуга в этом есть.
Я з Вами згодний. В мене є козирі: я весь час закликав думати головОМ, а не ногОМ. Натомість на форумі "правила бал" купа реальних збоченців: труси, бюстоноші, гнила риба, вонючий йогурт, розімір принад akurt'a, при цьому під принадами розумілося розмір його неіснуючих жіночих грудей або неіснучючих депозитів. Саме в ці дні на форумі одне з тих нещасних в тексті застосовує РОСІЙСЬКИЙ мат! І все нормально... Ви знаєте, скільки за останню одну-дві доби видено повідомлень того, хто на українському Фінансовому форумі застосовує російський мат? Нуль! Ви знаєте, скільки видалено моїх повідомлень БЕЗ МАТУ? П"ять.