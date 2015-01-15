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Чекаємо сьогодні свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки про підсумки купівлі квартир іноземцями за квітень 2022 року.
В підсумках за березень були три сенсації: - кількість квартир, куплених іноземцями в березні 2022 року, перевищила всі дані всіх попередніх років. - громадяни Канади, які увірвалися в ТОП-20 ринку нерухомості в лютому 2022, перемістился в списку ТОП-20 з місця 20 на місце 17, посунувши громадян Швеції. - громадяни України другий раз за останній рік перемістилися з традиційного ("традиційного" походить від слова "ТРАДИЦІЙНОГО") місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів. Що нам покаже квітень 2022?
Панове інвестори, є результати за квітень 2022 - я Вас поздоровляю! В квітні 2022 року суттєво перевищено показники всіх квітнів всіх попереденіх років в справі інвестицій іноземцями в Туреччині. https://ibb.co/cNfnsrw Коротко: - Продано в квітні 2022 6 046 квартир. Для порівняння: квітень 2020 року - 790, квітень 2021 - 4 077 квартир. - Продажі житла іноземцям у квітні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 58,1%. - У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажів житла становила 4,8%. - Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з продажем 2 тис. 564 будинків. - на другому місці - Анталія з 1970 продажами квартир і столиця Анкара з 333 продажами будинків відповідно.
ТОП-20 інвесторів - дам інформацію пізніше. Але вже мене радує, що форумчани прислухалися до порад на цьому форумі та зробили вірне інвестування. Бо в ТОП-20 чергова сенсація!
Цікава стаття. Почитав. А хто з форумчан почитав та хоч щось зробив? Дупль пусто. Аллес капут. Даст іст антракт. Натомість сьогодні блукав дорогами античного міста Sagalassos на висоті з Говерлу, та отримав такі повідомлення Вайбером (цитати з Вайбера, пише наш форумчанин, який останні два роки вже не відвідує цей дивний форум, в якому з інвестицій в нерухомість головним консультантом є безквартирно-безробітно-безсімейний директор кінозалу):
- У меня мои друзья уже какой раз спрашивают, как мне пришло в голову поехать в Турцию ни с того ни сего, у них это в голове не укладывается… - Как можно взять бросить свою любимую работу, свое жильё, свой образ жизни и уехать куда-то в другую страну. Что там делать в этой стране? Как у меня вообще появились такие мысли, у них мозг не может с этим смириться. - Они даже представить себе не могут такое... - Также думаю, что и ваша заслуга в этом есть.
Цікава стаття. Почитав. А хто з форумчан почитав та хоч щось зробив? Дупль пусто. Аллес капут. Даст іст антракт. Натомість сьогодні блукав дорогами античного міста Sagalassos на висоті з Говерлу, та отримав такі повідомлення Вайбером (цитати з Вайбера, пише наш форумчанин, який останні два роки вже не відвідує цей дивний форум, в якому з інвестицій в нерухомість головним консультантом є безквартирно-безробітно-безсімейний директор кінозалу):
- У меня мои друзья уже какой раз спрашивают, как мне пришло в голову поехать в Турцию ни с того ни сего, у них это в голове не укладывается… - Как можно взять бросить свою любимую работу, свое жильё, свой образ жизни и уехать куда-то в другую страну. Что там делать в этой стране? Как у меня вообще появились такие мысли, у них мозг не может с этим смириться. - Они даже представить себе не могут такое... - Также думаю, что и ваша заслуга в этом есть.
Я з Вами згодний. В мене є козирі: я весь час закликав думати головОМ, а не ногОМ. За повідомленнями турецької преси за 17 травня 2022 року кожну 4-у квартиру в Анталії в квітні 2022 купували іноземці.
Не я винний в тому, що втрачено і час і вектор інвестицій у багатьох був невірний.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 тра, 2022 03:12, всього редагувалось 2 разів.
Найбільшою сенсацією квітня 2022 року став розподіл місць в ТОП-20 інвесторів. Багато хто з цього Фінансового форуму України приклав свою руку саме до такого розподілу: роками (!!!) правили бал брехня, інсинуації та дезінформація від людей, які не мали та не мають жодного відношення до інвестицій. Зміна лідера повна і неочікувана. Якби не селекційна робота по годуванню брехунів та дезінформаторів, лідером був би не той, хто випередив багаторічних зрозумілих лідерів, і це було б цілком логічно і підтерджено економічно. Але маємо те, що маємо. Українці залишилися за бортом трійки лідерів, але вперше зайняли місце 4. Якщо громадяни всіх країн світу зберігли темпи купівлі квартир, то громадяни двох країн світу збільшили кількість інвестицій більше, ніж в 2 рази. https://ibb.co/cJsdZbV