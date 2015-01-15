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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:30

Чекаємо сьогодні свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки про підсумки купівлі квартир іноземцями за квітень 2022 року.

В підсумках за березень були три сенсації:
- кількість квартир, куплених іноземцями в березні 2022 року, перевищила всі дані всіх попередніх років.
- громадяни Канади, які увірвалися в ТОП-20 ринку нерухомості в лютому 2022, перемістился в списку ТОП-20 з місця 20 на місце 17, посунувши громадян Швеції.
- громадяни України другий раз за останній рік перемістилися з традиційного ("традиційного" походить від слова "ТРАДИЦІЙНОГО") місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів.
Що нам покаже квітень 2022?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:12

Панове інвестори, є результати за квітень 2022 - я Вас поздоровляю!
В квітні 2022 року суттєво перевищено показники всіх квітнів всіх попереденіх років в справі інвестицій іноземцями в Туреччині.
https://ibb.co/cNfnsrw
Зображення
Коротко:
- Продано в квітні 2022 6 046 квартир. Для порівняння: квітень 2020 року - 790, квітень 2021 - 4 077 квартир.
- Продажі житла іноземцям у квітні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 58,1%.
- У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажів житла становила 4,8%.
- Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з продажем 2 тис. 564 будинків.
- на другому місці - Анталія з 1970 продажами квартир і столиця Анкара з 333 продажами будинків відповідно.

ТОП-20 інвесторів - дам інформацію пізніше.
Але вже мене радує, що форумчани прислухалися до порад на цьому форумі та зробили вірне інвестування.
Бо в ТОП-20 чергова сенсація!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://news.finance.ua/ua/investycii-v ... nt=_170522
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:26

Що дійсно на канарах за 40 тис можна щось придбати, не халупу гуанчей ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:55

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/investycii-v-neruhomist-za-kordonom-ispaniya-hruziya-turechchyna?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=co_vsv&utm_content=_170522


Цікава стаття.
Почитав.
А хто з форумчан почитав та хоч щось зробив?
Дупль пусто. Аллес капут. Даст іст антракт.
Натомість сьогодні блукав дорогами античного міста Sagalassos на висоті з Говерлу, та отримав такі повідомлення Вайбером (цитати з Вайбера, пише наш форумчанин, який останні два роки вже не відвідує цей дивний форум, в якому з інвестицій в нерухомість головним консультантом є безквартирно-безробітно-безсімейний директор кінозалу):

- У меня мои друзья уже какой раз спрашивают, как мне пришло в голову поехать в Турцию ни с того ни сего, у них это в голове не укладывается…
- Как можно взять бросить свою любимую работу, свое жильё, свой образ жизни и уехать куда-то в другую страну. Что там делать в этой стране? Как у меня вообще появились такие мысли, у них мозг не может с этим смириться.
- Они даже представить себе не могут такое...
- Также думаю, что и ваша заслуга в этом есть.

Кінець цитат.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/investycii-v-neruhomist-za-kordonom-ispaniya-hruziya-turechchyna?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=co_vsv&utm_content=_170522


Цікава стаття.
Почитав.
А хто з форумчан почитав та хоч щось зробив?
Дупль пусто. Аллес капут. Даст іст антракт.
Натомість сьогодні блукав дорогами античного міста Sagalassos на висоті з Говерлу, та отримав такі повідомлення Вайбером (цитати з Вайбера, пише наш форумчанин, який останні два роки вже не відвідує цей дивний форум, в якому з інвестицій в нерухомість головним консультантом є безквартирно-безробітно-безсімейний директор кінозалу):

- У меня мои друзья уже какой раз спрашивают, как мне пришло в голову поехать в Турцию ни с того ни сего, у них это в голове не укладывается…
- Как можно взять бросить свою любимую работу, свое жильё, свой образ жизни и уехать куда-то в другую страну. Что там делать в этой стране? Как у меня вообще появились такие мысли, у них мозг не может с этим смириться.
- Они даже представить себе не могут такое...
- Также думаю, что и ваша заслуга в этом есть.

Кінець цитат.
Зараз з "щось зробити" є певні складнощі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:43

Я з Вами згодний.
В мене є козирі: я весь час закликав думати головОМ, а не ногОМ.
За повідомленнями турецької преси за 17 травня 2022 року кожну 4-у квартиру в Анталії в квітні 2022 купували іноземці.

Не я винний в тому, що втрачено і час і вектор інвестицій у багатьох був невірний.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 тра, 2022 03:12, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:12

Найбільшою сенсацією квітня 2022 року став розподіл місць в ТОП-20 інвесторів.
Багато хто з цього Фінансового форуму України приклав свою руку саме до такого розподілу: роками (!!!) правили бал брехня, інсинуації та дезінформація від людей, які не мали та не мають жодного відношення до інвестицій.
Зміна лідера повна і неочікувана.
Якби не селекційна робота по годуванню брехунів та дезінформаторів, лідером був би не той, хто випередив багаторічних зрозумілих лідерів, і це було б цілком логічно і підтерджено економічно.
Але маємо те, що маємо. Українці залишилися за бортом трійки лідерів, але вперше зайняли місце 4.
Якщо громадяни всіх країн світу зберігли темпи купівлі квартир, то громадяни двох країн світу збільшили кількість інвестицій більше, ніж в 2 рази.
https://ibb.co/cJsdZbV
Screenshot-2022-05-18-at-04-22-14
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Зараз з "щось зробити" є певні складнощі

Це все відговорки. Можна хоча б вчити мову країни призначення, виводити кошти на покупку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:28

  akurt написав:Чекаємо сьогодні свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки про підсумки купівлі квартир іноземцями за квітень 2022 року.
У квітні громадяни Росії придбали 1152 об'єкти житлової нерухомості проти 547 у березні

Рейтинг іноземних покупців нерухомості у Туреччині вперше очолили росіяни. Дані наводить місцевий Інститут статистики (Türkiye İstatistik Kurumu).

У квітні громадяни Росії придбали 1152 об'єкти житлової нерухомості проти 547 у березні. На другому місці йдуть громадяни Ірану (905 об'єктів) та Іраку (714), а також Казахстан (311) та Україна (263).

Стамбул став найпопулярнішим містом серед іноземців для придбання житла (2564), за ним пішли Анталья (1970) і Анкара (333).

За чотири місяці 2022 року продажі будинків іноземним громадянам збільшилися на 48,9% – до 20 791.

Мінімальна вартість нерухомості для набуття громадянства Туреччини у квітні була збільшена до $400 тисяч замість колишніх $250 тисяч. https://glavcom.ua/news/rosiyani-masovo ... 46343.html
vitaliian
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