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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:32

  DmitryK написав:пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.

Пане Дмитро, не все так погано.
Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій.
Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому.
Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий.
Але ж ми є реалістами.
akurt
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  #<1 ... 554555556557
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