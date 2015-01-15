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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:06
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:32
Пане Дмитро, не все так погано.
Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій.
Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому.
Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий.
Але ж ми є реалістами.
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:02
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:17
Та це не проблема, було ж вікно можливостей. Інша проблема в легалізації цих коштів в ЄС.
Я думав так, беремо іпотеку і платимо її з зарплати. А на заощадження - живемо.
А взагалі треба реінкарнувати гілку - Нерухомість закордоном для проживання.
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:43
Russians Are Following Oligarchs’ Path to Turkey
Якщо тенденція продовжиться - то сусідство сумнівне буде
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