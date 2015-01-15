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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:32

  DmitryK написав:пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.

Пане Дмитро, не все так погано.
Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій.
Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому.
Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий.
Але ж ми є реалістами.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:02

  BIGor написав:
  Faceless написав:Зараз з "щось зробити" є певні складнощі

Це все відговорки. Можна хоча б вчити мову країни призначення, виводити кошти на покупку.

Вивід грошей на покупку - якраз найбільша проблема
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:17

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Зараз з "щось зробити" є певні складнощі

Це все відговорки. Можна хоча б вчити мову країни призначення, виводити кошти на покупку.

Вивід грошей на покупку - якраз найбільша проблема

Та це не проблема, було ж вікно можливостей. Інша проблема в легалізації цих коштів в ЄС.
Я думав так, беремо іпотеку і платимо її з зарплати. А на заощадження - живемо.
А взагалі треба реінкарнувати гілку - Нерухомість закордоном для проживання.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:43

Russians Are Following Oligarchs’ Path to Turkey
https://www.bloomberg.com/news/articles ... les-record
Russians topped Turkey’s ranking of foreign home buyers for the first time, the latest sign of the country’s appeal for capital fleeing sanctions over Moscow’s invasion of Ukraine.
Sales to Russians more than doubled month-on-month to 1,152 units in April, overtaking purchases by Iranian and Iraqi citizens, according to data from the Turkish statistics office that go back to January 2015.


Якщо тенденція продовжиться - то сусідство сумнівне буде
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Та це не проблема, було ж вікно можливостей. Інша проблема в легалізації цих коштів в ЄС.
Я думав так, беремо іпотеку і платимо її з зарплати. А на заощадження - живемо.
А взагалі треба реінкарнувати гілку - Нерухомість закордоном для проживання.

"Було" і "зараз" - то є велика різниця.
З іпотекою - сумніваюся, що це взагалі доступна опція, якщо ви ще не переїхали в цільову країну.
Faceless
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  #<1 ... 554555556557
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