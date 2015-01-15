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DmitryK написав:пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.
Пане Дмитро, не все так погано. Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій. Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому. Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий. Але ж ми є реалістами.
Faceless написав:Зараз з "щось зробити" є певні складнощі
Це все відговорки. Можна хоча б вчити мову країни призначення, виводити кошти на покупку.
Вивід грошей на покупку - якраз найбільша проблема
Та це не проблема, було ж вікно можливостей. Інша проблема в легалізації цих коштів в ЄС. Я думав так, беремо іпотеку і платимо її з зарплати. А на заощадження - живемо. А взагалі треба реінкарнувати гілку - Нерухомість закордоном для проживання.
Russians topped Turkey’s ranking of foreign home buyers for the first time, the latest sign of the country’s appeal for capital fleeing sanctions over Moscow’s invasion of Ukraine. Sales to Russians more than doubled month-on-month to 1,152 units in April, overtaking purchases by Iranian and Iraqi citizens, according to data from the Turkish statistics office that go back to January 2015.
Якщо тенденція продовжиться - то сусідство сумнівне буде
BIGor написав:Та це не проблема, було ж вікно можливостей. Інша проблема в легалізації цих коштів в ЄС. Я думав так, беремо іпотеку і платимо її з зарплати. А на заощадження - живемо. А взагалі треба реінкарнувати гілку - Нерухомість закордоном для проживання.
"Було" і "зараз" - то є велика різниця. З іпотекою - сумніваюся, що це взагалі доступна опція, якщо ви ще не переїхали в цільову країну.
Faceless написав:Зараз з "щось зробити" є певні складнощі
Це все відговорки. Можна хоча б вчити мову країни призначення, виводити кошти на покупку.
Вивід грошей на покупку - якраз найбільша проблема
А ви пам"ятаєте, пане Фейслесс, як ми обговорювали саме це питання і було багато дуже корисних однотипних порад - все вивозити в трусах та ліпити на спину скотчем. Це люди писали на повному серйозі. Всі аплодували цій дурні. А дехто отримав аж 2 (дві) золоті медалі.
BIGor написав:Та це не проблема, було ж вікно можливостей. Інша проблема в легалізації цих коштів в ЄС. Я думав так, беремо іпотеку і платимо її з зарплати. А на заощадження - живемо. А взагалі треба реінкарнувати гілку - Нерухомість закордоном для проживання.
"Було" і "зараз" - то є велика різниця. З іпотекою - сумніваюся, що це взагалі доступна опція, якщо ви ще не переїхали в цільову країну.
В перші дві неділі можна було везти все. Якщо за цей час не вивезли - значить не дуже і треба було. Нагадаю, з кожним днем будуть закручувати гайки все більше і більше.
akurt написав:було багато дуже корисних однотипних порад - все вивозити в трусах та ліпити на спину скотчем.