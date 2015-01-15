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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 тра, 2022 15:39
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Та це не проблема, було ж вікно можливостей. Інша проблема в легалізації цих коштів в ЄС.
Я думав так, беремо іпотеку і платимо її з зарплати. А на заощадження - живемо.
А взагалі треба реінкарнувати гілку - Нерухомість закордоном для проживання.
"Було" і "зараз" - то є велика різниця.
З іпотекою - сумніваюся, що це взагалі доступна опція, якщо ви ще не переїхали в цільову країну.
В перші дві неділі можна було везти все. Якщо за цей час не вивезли - значить не дуже і треба було. Нагадаю, з кожним днем будуть закручувати гайки все більше і більше.
akurt написав:
було багато дуже корисних однотипних порад - все вивозити в трусах та ліпити на спину скотчем.
Насправді нормальні працюючі на тей час поради.
По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40
Faceless написав:
По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють
Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54
BIGor написав: Faceless написав:
По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють
Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
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