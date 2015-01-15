Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Додано: Чет 19 тра, 2022 05:04
Нарушать законы - плохо. Согласен. По поводу "цивилизованных стран" ... Огласите весь список пожалуйста. К примеру США. Заполняешь декларацию о ввозе любой суммы. Получаешь ее копию. С ней в любом банке примут любую сумму. У меня знакомый белорус так делал. Проблем не замечено.
Зараз переглядають цей форум: Wisznia2021 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|