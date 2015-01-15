Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Додано: Чет 19 тра, 2022 07:33
Що цікаво, я оцю тенденцію - якось одурити, "обійти на повороті", якось знайти щілинку в законодавстві все частіше помічаю серед наших людей в Анталії.
За останній квартал кількість українців в Анталії за неофіційними даними збільшилася в 1,5 рази.
Оце збільшення 1,5 рази зараз суттєві менталітетом: якось люди не хочуть зрозуміти, що вони в іншій країні, є закони іншої країни і їх треба виконувати.
Найчастіше запитання лунає так: "А я так хочу, а що так не можна було?"
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