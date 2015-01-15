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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:33

  Faceless написав:Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема?


Що цікаво, я оцю тенденцію - якось одурити, "обійти на повороті", якось знайти щілинку в законодавстві все частіше помічаю серед наших людей в Анталії.
За останній квартал кількість українців в Анталії за неофіційними даними збільшилася в 1,5 рази.
Оце збільшення 1,5 рази зараз суттєві менталітетом: якось люди не хочуть зрозуміти, що вони в іншій країні, є закони іншої країни і їх треба виконувати.
Найчастіше запитання лунає так: "А я так хочу, а що так не можна було?"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:36

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.

Я не вважаю, але війна - це форс мажор. В Україні зараз можна лишитися всього. Навіть на території де не ведуться бойові дії.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:51

Перекличка "хлібних" країн

Автор рядків щоденно спілкується з багатьма знайомим, які опинилися в різних країнах світу.
Свіже:
- Таїланд. Чудова країна, в якій реально жити довго НЕ можна: дуже суттєва вологість, безкінечні дощі. Витрати на проживання родини з чотирьох осіб (2 дітей) 1500 доларів на місяць.

- Іспанія. Чудова країна. Чудова різноманітна кухня. Мінімальна ціна оренди квартири в несезон - 1000 євро на місяць. Витрати на проживання родини 1500 євро на місяць.

В цьому смислі замислився, в яку ціну обходиться зараз проживання в Туреччині.
Навіть не можу точно сказати, гадаю, що витрати збільшилися:
- оренда квартири 1+1 - близько 500 доларів, 2+1 - широкий діапазон, орієнтир - 1000 доларів на місяць. Чисто теоретично бувають зрідка цікаві варіанти в 300 доларів на місяць, але це вже як екзотика.
- витрати на харчі (видалено, декого така інформація сильно дратує).
- витрати на пальне: бензин дорожчає і дорожчає, зараз ціна приблизно 24 ліри за 1 літр, або близько 24/16=1,5$ за літр.
- витрати на цигарки - не купую - здається, пачка цигарок найдорожча 25 лір або 1,6$.
- пиво - дуже зрідка купую - здається 21 ліра пляшка або 1,3$;
- вина в асортименті від 60 до 160 лір - від 3,75 до 10$. Є в продажу вина Франції, США, Іспанії, ПАР, Грузії - ціни дуже різні - приблизно від 120 до 250 лір.
- віскі - від 245 до 445 лір (від 15 до 28 $ пляшка), писали, що в найближчі дні буде підвищено ціну.
- електрична енергія: я використав за місяць 119 кВт год на суму в 224 ліри або 224/119=1,88 ліри за 1 кВтгод, або ціна стабільна близько 0,1 євро за 1 кВтгод.
- водопостачання та водовідведення: я використав 7 куб. м на суму в 113 лір або 1 куб. м=16 лір за 1 куб м. або водопостачання та водовідведення приблизно 0,1$ за 1 куб. м.
- оплата вивезення мусора включена в цю суму окремим рядком і зазначена в 4,76 ліри або приблизно 10 гривень.
- природний газ - 4 ліри або приблизно 8 гривень за 1 куб. м.
- квартплата від 150 до 500 лір на місяць або від 10 до 30$. Там, де 30 доларів, то з критим плавальним басейном, саунами, тренажерною залою, підземним паркінгом, дитячими кімнатами, кімнатами з нестольним тенісом, більярдом та площадкою для гри в великий теніс або в баскетбол).
Зустрачаються будинки, в яких квартплата нуль або символічно в 50 лір чисто на прибирання сходів.

Витрати в кафе або в рестораціях:
- поїсти в рестораціях швидкого харчування - 25-35 лір або 1,6-2,5$.
- перша страва в рестораціях - 24 ліри або 1,6$;
- друга страва в ресторації (блюда з яловичини) 50-75 лір або 3,2-5$;
- кава в кафе Arabika, Yemen cafe, Star Backs - 30 лір або близько 2$.

Відвідування міського плавального басейна - 30 лір або 2$.
Тренування з великого тенісу (проводять наші українці) - 100 лір або 6,25$.
Урок іноземної мови (турецька, англійська) - 80-90 лір або близько 5$.
Генеральне прибирання нової квартири 2+1: 800-1000 лір або 40-65 долари (активно працює наша пара з Дніпра - особисто їх познайомив з менеджерами дуже крутого Забудовника, дають їм замовлення).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:08

  akurt написав:Перекличка "хлібних" країн

Автор рядків щоденно спілкується з багатьма знайомим, які опинилися в різних країнах світу.
Свіже:
- Таїланд. Чудова країна, в якій реально жити довго НЕ можна: дуже суттєва вологість, безкінечні дощі. Витрати на проживання родини з чотирьох осіб (2 дітей) 1500 доларів на місяць.

- Іспанія. Чудова країна. Чудова різноманітна кухня. Мінімальна ціна оренди квартири в несезон - 1000 євро на місяць. Витрати на проживання родини 1500 євро на місяць.

В цьому смислі замислився, в яку ціну обходиться зараз проживання в Туреччині.
Навіть не можу точно сказати, гадаю, що витрати збільшилися:
- оренда квартири 1+1 - близько 500 доларів, 2+1 - широкий діапазон, орієнтир - 1000 доларів на місяць. Чисто теоретично бувають зрідка цікаві варіанти в 300 доларів на місяць, але це вже як екзотика.
- витрати на харчі (видалено, декого така інформація сильно дратує).
- витрати на пальне: бензин дорожчає і дорожчає, зараз ціна приблизно 24 ліри за 1 літр, або близько 24/16=1,5$ за літр.
- витрати на цигарки - не купую - здається, пачка цигарок найдорожча 25 лір або 1,6$.
- пиво - дуже зрідка купую - здається 21 ліра пляшка або 1,3$;
- вина в асортименті від 60 до 160 лір - від 3,75 до 10$. Є в продажу вина Франції, США, Іспанії, ПАР, Грузії - ціни дуже різні - приблизно від 120 до 250 лір.
- віскі - від 245 до 445 лір (від 15 до 28 $ пляшка), писали, що в найближчі дні буде підвищено ціну.
- електрична енергія: я використав за місяць 119 кВт год на суму в 224 ліри або 224/119=1,88 ліри за 1 кВтгод, або ціна стабільна близько 0,1 євро за 1 кВтгод.
- водопостачання та водовідведення: я використав 7 куб. м на суму в 113 лір або 1 куб. м=16 лір за 1 куб м. або водопостачання та водовідведення приблизно 0,1$ за 1 куб. м.
- оплата вивезення мусора включена в цю суму окремим рядком і зазначена в 4,76 ліри або приблизно 10 гривень.
- природний газ - 4 ліри або приблизно 8 гривень за 1 куб. м.
- квартплата від 150 до 500 лір на місяць або від 10 до 30$. Там, де 30 доларів, то з критим плавальним басейном, саунами, тренажерною залою, підземним паркінгом, дитячими кімнатами, кімнатами з нестольним тенісом, більярдом та площадкою для гри в великий теніс або в баскетбол).
Зустрачаються будинки, в яких квартплата нуль або символічно в 50 лір чисто на прибирання сходів.

Витрати в кафе або в рестораціях:
- поїсти в рестораціях швидкого харчування - 25-35 лір або 1,6-2,5$.
- перша страва в рестораціях - 24 ліри або 1,6$;
- друга страва в ресторації (блюда з яловичини) 50-75 лір або 3,2-5$;
- кава в кафе Arabika, Yemen cafe, Star Backs - 30 лір або близько 2$.

Відвідування міського плавального басейна - 30 лір або 2$.
Тренування з великого тенісу (проводять наші українці) - 100 лір або 6,25$.
Урок іноземної мови (турецька, англійська) - 80-90 лір або близько 5$.
Генеральне прибирання нової квартири 2+1: 800-1000 лір або 40-65 долари (активно працює наша пара з Дніпра - особисто їх познайомив з менеджерами дуже крутого Забудовника, дають їм замовлення).

все чудово, якщо ти баба або мужик 18..60 і є бабла неміряно,
до 23го серпня краник закритий мужикам на виїзд, так що читаємо акурта і багатіємо думкою про нерухомість в Туреччині, яка буде і далі рости в лірах ... річна інфляція під сотку %, але то дрібниці
flyman
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