Додано: Чет 19 тра, 2022 08:51

Перекличка "хлібних" країн



Автор рядків щоденно спілкується з багатьма знайомим, які опинилися в різних країнах світу.

Свіже:

- Таїланд. Чудова країна, в якій реально жити довго НЕ можна: дуже суттєва вологість, безкінечні дощі. Витрати на проживання родини з чотирьох осіб (2 дітей) 1500 доларів на місяць.



- Іспанія. Чудова країна. Чудова різноманітна кухня. Мінімальна ціна оренди квартири в несезон - 1000 євро на місяць. Витрати на проживання родини 1500 євро на місяць.



В цьому смислі замислився, в яку ціну обходиться зараз проживання в Туреччині.

Навіть не можу точно сказати, гадаю, що витрати збільшилися:

- оренда квартири 1+1 - близько 500 доларів, 2+1 - широкий діапазон, орієнтир - 1000 доларів на місяць. Чисто теоретично бувають зрідка цікаві варіанти в 300 доларів на місяць, але це вже як екзотика.

- витрати на харчі (видалено, декого така інформація сильно дратує).

- витрати на пальне: бензин дорожчає і дорожчає, зараз ціна приблизно 24 ліри за 1 літр, або близько 24/16=1,5$ за літр.

- витрати на цигарки - не купую - здається, пачка цигарок найдорожча 25 лір або 1,6$.

- пиво - дуже зрідка купую - здається 21 ліра пляшка або 1,3$;

- вина в асортименті від 60 до 160 лір - від 3,75 до 10$. Є в продажу вина Франції, США, Іспанії, ПАР, Грузії - ціни дуже різні - приблизно від 120 до 250 лір.

- віскі - від 245 до 445 лір (від 15 до 28 $ пляшка), писали, що в найближчі дні буде підвищено ціну.

- електрична енергія: я використав за місяць 119 кВт год на суму в 224 ліри або 224/119=1,88 ліри за 1 кВтгод, або ціна стабільна близько 0,1 євро за 1 кВтгод.

- водопостачання та водовідведення: я використав 7 куб. м на суму в 113 лір або 1 куб. м=16 лір за 1 куб м. або водопостачання та водовідведення приблизно 0,1$ за 1 куб. м.

- оплата вивезення мусора включена в цю суму окремим рядком і зазначена в 4,76 ліри або приблизно 10 гривень.

- природний газ - 4 ліри або приблизно 8 гривень за 1 куб. м.

- квартплата від 150 до 500 лір на місяць або від 10 до 30$. Там, де 30 доларів, то з критим плавальним басейном , саунами, тренажерною залою, підземним паркінгом, дитячими кімнатами, кімнатами з нестольним тенісом, більярдом та площадкою для гри в великий теніс або в баскетбол).

Зустрачаються будинки, в яких квартплата нуль або символічно в 50 лір чисто на прибирання сходів.



Витрати в кафе або в рестораціях:

- поїсти в рестораціях швидкого харчування - 25-35 лір або 1,6-2,5$.

- перша страва в рестораціях - 24 ліри або 1,6$;

- друга страва в ресторації (блюда з яловичини) 50-75 лір або 3,2-5$;

- кава в кафе Arabika, Yemen cafe, Star Backs - 30 лір або близько 2$.



Відвідування міського плавального басейна - 30 лір або 2$.

Тренування з великого тенісу (проводять наші українці) - 100 лір або 6,25$.

Урок іноземної мови (турецька, англійська) - 80-90 лір або близько 5$.

Генеральне прибирання нової квартири 2+1: 800-1000 лір або 40-65 долари (активно працює наша пара з Дніпра - особисто їх познайомив з менеджерами дуже крутого Забудовника, дають їм замовлення).