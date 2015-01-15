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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:33

  Faceless написав:Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема?


Що цікаво, я оцю тенденцію - якось одурити, "обійти на повороті", якось знайти щілинку в законодавстві все частіше помічаю серед наших людей в Анталії.
За останній квартал кількість українців в Анталії за неофіційними даними збільшилася в 1,5 рази.
Оце збільшення 1,5 рази зараз суттєві менталітетом: якось люди не хочуть зрозуміти, що вони в іншій країні, є закони іншої країни і їх треба виконувати.
Найчастіше запитання лунає так: "А я так хочу, а що так не можна було?"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:36

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.

Я не вважаю, але війна - це форс мажор. В Україні зараз можна лишитися всього. Навіть на території де не ведуться бойові дії.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:51

Перекличка "хлібних" країн

Автор рядків щоденно спілкується з багатьма знайомим, які опинилися в різних країнах світу.
Свіже:
- Таїланд. Чудова країна, в якій реально жити довго НЕ можна: дуже суттєва вологість, безкінечні дощі. Витрати на проживання родини з чотирьох осіб (2 дітей) 1500 доларів на місяць.

- Іспанія. Чудова країна. Чудова різноманітна кухня. Мінімальна ціна оренди квартири в несезон - 1000 євро на місяць. Витрати на проживання родини 1500 євро на місяць.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:42

  akurt написав:
  DmitryK написав:пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.

Пане Дмитро, не все так погано.
Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій.
Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому.
Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий.
Але ж ми є реалістами.

поки що перебрався в угорщину. На диво, незважаючи на те, що вони постійно щось десь нам блокують, росіян за 2 тижні ще жодного не бачив. Місто Дебрецен, друге після Будапешту. ціни навіть нижче ніж в румунії, а-95 виходить десь 1.3 євро це мабуть зараз найнижча ціна в європі. ще є думка спробувати Словаччину
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:28

Чудово. Угорщина дуже складна країна.
Рекомендую ретельно придивитися до Словаччини. Відвідував багато разів. Тільки позитив.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:31

Може кому буде в нагоді.
АВТОБУСНИЙ ЧАРТЕР З УКРАЇНИ ДО АНТАЛІЇ
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RT (в обидві сторони) - від 4450 грн

tlf,whats app,telegram +905536410686
akurt
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