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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:33

  Faceless написав:Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема?


Що цікаво, я оцю тенденцію - якось одурити, "обійти на повороті", якось знайти щілинку в законодавстві все частіше помічаю серед наших людей в Анталії.
За останній квартал кількість українців в Анталії за неофіційними даними збільшилася в 1,5 рази.
Оце збільшення 1,5 рази зараз суттєві менталітетом: якось люди не хочуть зрозуміти, що вони в іншій країні, є закони іншої країни і їх треба виконувати.
Найчастіше запитання лунає так: "А я так хочу, а що так не можна було?"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:36

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.

Я не вважаю, але війна - це форс мажор. В Україні зараз можна лишитися всього. Навіть на території де не ведуться бойові дії.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:51

Перекличка "хлібних" країн

Автор рядків щоденно спілкується з багатьма знайомим, які опинилися в різних країнах світу.
Свіже:
- Таїланд. Чудова країна, в якій реально жити довго НЕ можна: дуже суттєва вологість, безкінечні дощі. Витрати на проживання родини з чотирьох осіб (2 дітей) 1500 доларів на місяць.

- Іспанія. Чудова країна. Чудова різноманітна кухня. Мінімальна ціна оренди квартири в несезон - 1000 євро на місяць. Витрати на проживання родини 1500 євро на місяць.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:42

  akurt написав:
  DmitryK написав:пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.

Пане Дмитро, не все так погано.
Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій.
Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому.
Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий.
Але ж ми є реалістами.

поки що перебрався в угорщину. На диво, незважаючи на те, що вони постійно щось десь нам блокують, росіян за 2 тижні ще жодного не бачив. Місто Дебрецен, друге після Будапешту. ціни навіть нижче ніж в румунії, а-95 виходить десь 1.3 євро це мабуть зараз найнижча ціна в європі. ще є думка спробувати Словаччину
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:28

Чудово. Угорщина дуже складна країна.
Рекомендую ретельно придивитися до Словаччини. Відвідував багато разів. Тільки позитив.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:31

Може кому буде в нагоді.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:33

Перебуваючи сьогодні в Анкарі - були справи в Міністерстві закордонних справ Туреччини - вже порішали - слухав пісню Олександра Пономарьова:
Чому тебе раніше не зустрів?
....
....
Захотілося змінити текст:
Чому ж раніше не інвестував?
Чому життя так склалося?
Не туди гроші спрямував...
Спрямував, чи так здавалося?
Не там інвестував... Не там.
Інвестував, чи так здавалося?

Ідея виникла після перегляду оголошень про здачу в оренду квартир у дуже дуже дуже - ну просто дуже віддаленому мікрорайоні на сході Анталії - Kundu.
Текст оголошення (цитата, пише турок, переклад на українську):
Хто шукає мебльовану квартиру, пишіть мені з месенджера.
2+1 повністю мебльована квартира в комплексі з басейном в Анталії/ районі Кунду, де знаходяться готелі. Є в наявності близько 10 штук. Оренда від 15.000TL

Для довідки: 15 000 лір це 1000 доларів.
Ну якщо вже в Кунду штука баксів...

P.S. На диво дешеве таксі в Анкарі - куди не поїдеш - 40-45 лір або 2,5-3 $.
akurt
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