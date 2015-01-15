RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31457
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1341 раз.
Подякували: 7517 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:33

  Faceless написав:Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема?


Що цікаво, я оцю тенденцію - якось одурити, "обійти на повороті", якось знайти щілинку в законодавстві все частіше помічаю серед наших людей в Анталії.
За останній квартал кількість українців в Анталії за неофіційними даними збільшилася в 1,5 рази.
Оце збільшення 1,5 рази зараз суттєві менталітетом: якось люди не хочуть зрозуміти, що вони в іншій країні, є закони іншої країни і їх треба виконувати.
Найчастіше запитання лунає так: "А я так хочу, а що так не можна було?"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:36

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз
По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють

Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.

Я не вважаю, але війна - це форс мажор. В Україні зараз можна лишитися всього. Навіть на території де не ведуться бойові дії.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6086
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:51

Перекличка "хлібних" країн

Автор рядків щоденно спілкується з багатьма знайомим, які опинилися в різних країнах світу.
Свіже:
- Таїланд. Чудова країна, в якій реально жити довго НЕ можна: дуже суттєва вологість, безкінечні дощі. Витрати на проживання родини з чотирьох осіб (2 дітей) 1500 доларів на місяць.

- Іспанія. Чудова країна. Чудова різноманітна кухня. Мінімальна ціна оренди квартири в несезон - 1000 євро на місяць. Витрати на проживання родини 1500 євро на місяць.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:42

  akurt написав:
  DmitryK написав:пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.

Пане Дмитро, не все так погано.
Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій.
Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому.
Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий.
Але ж ми є реалістами.

поки що перебрався в угорщину. На диво, незважаючи на те, що вони постійно щось десь нам блокують, росіян за 2 тижні ще жодного не бачив. Місто Дебрецен, друге після Будапешту. ціни навіть нижче ніж в румунії, а-95 виходить десь 1.3 євро це мабуть зараз найнижча ціна в європі. ще є думка спробувати Словаччину
DmitryK
 
Повідомлень: 924
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:28

Чудово. Угорщина дуже складна країна.
Рекомендую ретельно придивитися до Словаччини. Відвідував багато разів. Тільки позитив.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:31

Може кому буде в нагоді.
АВТОБУСНИЙ ЧАРТЕР З УКРАЇНИ ДО АНТАЛІЇ
Період поїздок: 27.05.2022 - 28.10.2022 з Києва. кожного вівторка та п'ятниці, виїзд з Анталії - четвер та неділя!

Маршрут: Київ - Біла Церква - Умань - Одеса - Ізмаїл - Констанца - Добрич - Варна - Бургас - Стамбул - Бурса - Бурдур - Анталья
🚌 Продаж квитків
Київ, Біла Церква, Умань
OW (в одну сторону) - 4550 грн
RT (в обидві сторони) - 4750 грн

Одеса, Ізмаіл
OW (в одну сторону) - 4250 грн
RT (в обидві сторони) - від 4450 грн

tlf,whats app,telegram +905536410686
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:12

Інвестиції в нерухомість за кордоном: зазирнути у майбутнє

Як відомо, головною родзинкою Фінансового форуму України в період з 2016 по 2021 роки були корисні поради форумчанам з приводу інвестицій та диверсифікації власних фінансів.
Когорта людей, які мали пряме відношення до інвестицій, регулярно та завзято наповнювали форум аналітикою та цифрами, які дозволи сотням форумчан вдало вкласти зароблене в нерухомість Монголії, В"єтнаму, Нікарагуа, Філіппін, Анголи, Албанії, Болгарії, ПАР, Конго, Ліберії, Бурунді і Нігеру.
В більшості з цих країн я не був, і тому скромно розказував з цифрами та фактами, де можна заробити 100...300% по валюті - і все на власному прикладі інвестицій в нерухомість на одному з найвідоміших курортів світу на березі Середземного моря.

А що буде далі?

Центр економічних і соціальних досліджень Університету Бахчешехір (BETAM) провів дослідження «Прогноз ринку продажу житла».
Дослідження показали, що зростання цін на будинки/квартири для продажу прискорилося.
Темп зростання цін, який у березні зріс на 15 пунктів, у квітні зріс на 19,6 пункти.
Середня поточна ціна квадратного метра житла для продажу по країні у квітні 2022 року зросла на 153,9 відсотка в порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року і досягла 9 тисяч 723 лири.

Середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні наблизилася до 1 000 000 лір.
Це при курсі за 1 долар близько 15,6 ліри.

Середня ціна 1 кв. м квартир в цілому по країні наблизилася до 10 000 лір.
Найбільше ціна 1 кв. м житла зросла в:
- Мерсін (на сході країни) - місце найбільш активних вкладень людей з невисокими прибутками в останній рік при доволі низькій стартовій ціні в 2 600 лір за 1 кв.м. Зараз середня ціна завдячуючи активним інвесторам - в тому числі з України - зросла до 7 727 лір. Зростання на 198,2%.

- Стамбул - найбільше місто Європи - зростяння цін на 183,6% до середньої ціни в 14 474 ліри за 1 кв. м.

- Анталія - найбільший курорт на березі Середземного моря - більше 2 500 000 постійних мешканців та місто в 1,4 рази більше за Київ - зростання ціни на 172,8% до середньох ціни в 11 638 лір за 1 кв.м.

У звіті зазначається: що зростання реальних цін на житло продовжилося у квітні, а річна зміна реальних цін на будинки для продажу зросла до 49,4 відсотка.

У звіті зазначено, що індекс реальних цін на житло по всій країні, який безперервно збільшується з травня 2020 року [Примітка: саме про це весь час попреджалося на іншій гілці, яка існувала на цьому форумі з квітня 2017 по червень 2021 року], зріс до 142,7 і в березні 2022.

Ще цікаве із звіту: "...кількість оголошень про продаж будинків зменшилася обмеженими темпами як по всій країні, так і в трьох великих містах".
За матеріалами: https://www.sozcu.com.tr/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:48

цифри по спостереженнях +- вірні на сьогодні. але справа в тому, що чим більше ціна виросла в минулому, тим менше шансів що вона продовжить рости далі, тому що далі рости особливо нікуди, все ж таки, нерухомість в Туреччині має коштувати дешевше за Європу.
адже вашими сусідами там будуть (далі цитую akurt про топ 3 покупців нерухомості в Туреччині): росіяни, іранці, іракці. Щось така компанія якась стрьомна...
я б набагато більше чесно кажучи радів би, якби Туреччина приєдналася до санкцій і закрила польоти росіянцям
DmitryK
 
Повідомлень: 924
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:17

Порада ваша реально хороша, але вона НЕ базується на реаліях.
Позавчора президент країни на мітингу заявив, що Туречична займала раніше та буде займати у подальшому роль Регіонального лідера і буде тримати гарні відносини як з Україною, яку підтримує всіма методами, так і з Росією, від якої залежить добробут громадян Туреччини.
Було сказано, що на 50% Туреччина ще залежна від російського газу, а власний газ почне надходити з середини 2023 року.
З таким вибором країни можна погоджуватися, а можна і не погоджуватися.
В останньому випадку варто стати прем"єр-міністром або президентом та впровадити власні побажання.
Ще можна підказати прем"єру Угорщини, які Рішення повинен приймати Уряд під його головуванням.

Сьогодні приблизно о 10-00 був Міжнародному терміналі аеропорту Анталії - проводжав приятелів на рейс на Мюнхен - незважаючи на вашу думку про засилля росіян, це зовсім не так. Хоча орієнтація на них є. Інколи помітна: наприклад, вчора ми відвідували Guynuk каньон біля Кемеру - то звернув увагу на російськомовний персонал, який набрали на роботу.
На практиці за найближчу добу ПРЯМИХ рейсів на країни світу з Анталії:
- Німеччина - 42;
- Велика Британія - 17;
- Країни Балтії - 5;
- Польщя - 4; далі по декілька рейсів в Нідерланди, Данію, Швейцарію, Фінляндію, Ізраїль (три рейси), Молдову та інші країни.
- РФ - 19.
Факти - вперта річ, шановний....
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 555556557558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chizh і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 929, 930, 931
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9307 1351103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 тра, 2022 12:37
wild.tomcat
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 60071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108841
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (222)
22.05.2022 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.